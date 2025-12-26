熱門搜尋:
本地
2025-12-26 15:15:00

舊油麻地警署光影之旅周六起預約 深入老差館體驗警匪片場景 羈留室首開放 (附連結)

由​文體旅局轄下文創處策劃、本地電影工作者設計的「油蔴地警署光影之旅」展覽，可讓訪客可在真實警署現場，感受氣氛和香港警匪影視名場景等。(公關提供)

​文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處策劃、位於舊油麻地警署原址的「油蔴地警署光影之旅」展覽，將於下周五（2026年1月2日）開放予公眾參觀，正價門票為30元，學生、長者、綜合社會保障援助計劃受助人及傷殘人士特惠門票為10元，六歲或以下兒童免費入場。

展覽不設現場售票，公眾必須預先網上訂購門票方能進場。門票周六(12月27日）上午十時起開售，接受明年1月2日至31日的門票訂購。透過網上預約系統，訪客可預訂由購票日起計30日內的門票，每次最多四張，不設現場售票。展覽每節參觀時間為25分鐘。為讓訪客有更佳體驗，每節人數上限20人。展覽開幕首兩星期（1月2日至11日）會連續開放，並延長開放時間，由早上9時至晚上10時。1月23日起，會回復正常開放時間及逢星期一（公眾假期除外）休息。

設四大經典場景

展覽是本地電影工作者設計，讓訪客於真實警署內現場感受老「差館」布局、氣氛和香港警匪影視名場景，展現香港警匪電影的獨特創意力量。展覽設四大場景，包括「戲院門口」，以舊式戲院為設計，利用前警署建築特色打造成進入警匪片世界的入口，帶領遊客步入光影世界；而「時光隧道」則透過沉浸式視覺及聲效，呈現歷代經典港產警匪片中的動作場面及人物，再現警匪片的速度與張力；「雜差房」以七、八十年的警署為主要設計構思及藍本，建構一個想像中的雜差房，設有辦公室、監控室、槍房、證物房及認人室等，雜差房內有不少警匪片的蹤跡及線索供訪客搜索，更配合特別設計的音效及燈光打造極具電影氣氛的打卡空間；「羈留室」，昔日的羈留室首度開放，訪客可置身其中，並在當中幾間羈留室選擇以警察或囚犯制服或電影海報為背景，拍照留念。

舊油麻地警署坐落廣東道627號，為英國愛德華時期建築，屬本港二級歷史建築。開放舊油麻地警署是政務司副司長領導的發展旅遊熱點工作組於今年5月公布落實推行的項目之一。文創處將舊油麻地警署地面樓層活化，把歷史建築與香港經典警匪電影文化結合，舉辦「油蔴地警署光影之旅」展覽，推廣電影旅遊和本地電影文化。

配合「油蔴地警署光影之旅」展覽，油尖旺民政事務處將聯同油麻地街坊會於1月1日至2月22日舉辦油麻地美食購物節，推動油麻地地區旅遊。油麻地美食購物節除提供各項飲食購物優惠外，凡曾到訪「油蔴地警署光影之旅」展覽的旅客更可憑證獲特定額外折扣優惠。

「油蔴地警署光影之旅」展覽概要 


地點  ：     舊油麻地警署（九龍油麻地廣東道627 號地面樓層） 
展期  ：     由2026年1月2日起 
開放時間 ：     2026年1月2日至2026年1月11日 09:00 - 22:00 
由2026年1月12日起  
星期二至六（公眾假期除外）︰11:00 - 17:00; 19:00 - 22:00 
星期日及公眾假期︰09:00 - 22:00 
每節25分鐘 
入場費  ：     正價門票︰港幣30元 
特惠門票*︰港幣10元（全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士、以及綜合社會保障援助受助人） 
6歲或以下兒童免費入場，但必須由成年人陪同參觀，亦須事前預訂門票 
購票方法 ：    透過Cityline進行預訂 
開售日期 ：     2025年12月27日上午10時開始網上預訂 
 有關更多展覽詳情可參閱官方網站

