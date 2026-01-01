舊油麻地警署展覽開幕　走進銀幕老差館　內地遊客讚入場費超值 (多圖)

警匪片作為香港電影的經典題材，催生出無數佳作，「雜差房」、「羈留室」和「認人室」等場景早已深入民心。位於舊油麻地警署的「油蔴地警署光影之旅」展覽明日起開放予公眾，參觀者可親身走入昔日警署，感受港產警匪片的緊張氛圍與魅力。當局指，展覽旨在結合電影文化與旅遊，豐富香港體驗並帶動地區經濟，訪客反應熱烈，不少內地遊客直言深感興趣。

舊警署內設電影時光隧道

建於1922年的舊油麻地警署，是香港少數保留至今的戰前警署，《無間道》系列等多部經典港產片曾在警署外取景。「光影之旅」展覽首次開放警署地面樓層內部，參觀者可從仿舊式戲院入口進入，穿過「電影時光隧道」到訪雜差房、認人室、槍房和監控室，以及羈留室四大場景，並可扮演警察或疑犯、體驗「查案」或「被羈留」，以及在多個打卡位拍照留念，近距離感受香港警匪電影的美術創意和文化。

政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、保安局局長鄧炳強、警務處處長周一鳴等官員出席開幕禮。卓永興致辭稱，香港警匪片是本地影視文化的寶藏，鼓勵內地朋友多發掘經典作品，這亦是繼去年「九龍城寨光影之旅」後，第二個以香港電影為主題的旅遊點，旨在融合電影文化與旅遊，帶動地區經濟。他表示，油尖旺民政事務處及街坊會即日起至下月22日會舉辦「油麻地美食購物節」，憑展覽門票或紀念證明可享商戶額外優惠。

▼「油蔴地警署光影之旅」展覽不同展品▼