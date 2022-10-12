舊版八達通下月15日起收每年20元行政費　設一年寬限免費換卡

八達通卡有限公司宣布，將於11月15日起，向15年或以上舊卡實施「逾期更換行政費」，但會提供一年寬限期予舊卡卡主退卡，或免費換新卡。而即將失效的舊卡，將會有為期至少3個月的通知期，當客戶拍卡消費時，會聽到到「嘟～嘟嘟」的提示聲響，提醒客戶換新卡。換卡後，舊卡的餘額及大部份八達通服務或優惠，將會全數轉移到新卡。

下月15日起收20元行政費 設一年寬限期

值得留意的是，八達通的「逾期更換行政費」將於下月15日生效，但將會為失效的舊卡提供一年寬限期。換言之，徵費措施會延至於下年11月15日才正式實施。屆時八達通將會從失效的舊卡餘額及按金中，每年扣除20元「逾期更換行政費」，直至餘額和按金均被完全扣除為止。八達通呼籲客戶，依時更換即將失效或已失效的八達通卡。