舒適堡個案多涉「感情牌」 消委會：有長者簽156萬約 2050年屆滿

黃鳳嫺在一個電視節目表示，接獲的投訴當中有30至40宗是在結業前數日才簽約，涉及的最高金額約36萬元。又指部分屬於10年收費9,800元的「長者Plan」，長者入會短期內會再被遊說簽約，最高金額一宗個案達156萬元，因投訴人覺得「買定一堆(課堂)，終有一日我會好努力去做呢個運動」，而該個案的合約年期到2040年至2050年始屆滿。

連鎖健身美容集團舒適堡月初宣布「暫時全線結業」，消委會截至昨日下午6時，共接獲3,982宗相關投訴，涉款逾1.33億元。消委會總幹事黃鳳嫺認為，今次事件有別於過往的威嚇銷售、誤導性遺漏等，大多消費者均被推銷者「打感情牌」遊說簽單。

有消費者結業前被教練遊說

黃鳳嫺又說，有一名十多年的舊客一直都沒有買教練課堂，但在舒適堡宣布結業前數日，事主被「有啲感情、認識咗」的教練遊說簽新約並賺回佣，「公司有新佣金計劃，經濟唔好我哋都想賺多啲」，最終3日內每日各簽一張12萬元的合約，合共36萬元的合約2030年後完結。

舒適堡灣仔分店現已改為HEALTHY品牌營業，黃鳳嫺指新公司要求會員簽署的轉移會籍同意書條款較奇怪，建議顧客勿急於簽約、應先了解新投資者合作模式等，而過去經驗顯示公司「轉手」後未必能提供相同服務，如會更改營運時間、要加錢才能享用其他服務等。