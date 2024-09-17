舒適堡投訴破4000 尚未能接觸新投資者 工會：500教練欠薪逾1500萬

連鎖健身美容集團舒適堡月初宣布「暫時全線結業」，消費者及員工同受害。消費者委員會截至昨早，共接獲4,064宗相關投訴，涉款逾1.35億元，但尚未接觸到新投資者。而工會已接觸到約500名前舒適堡教練，至少被拖欠薪金1,500萬元，更引述勞工處稱已啟動入稟勞審處程序。 香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩估計，前舒適堡教練基本欠薪總額至少1,500萬元，數字未計算代通知金、遣散費等，相信確實金額將會更多，特別是舒適堡屬龍頭企業，在市場佔的份額好大。

工聯會立法會議員郭偉强引述勞工處指，僱主仍未簽「無力償選還聲明書」，處方已啟動入稟勞資審裁處的程序，將會篩選一些較有代表性、年資長及銀碼較大的個案，為入稟程序作「先頭部隊」，呼籲員工若接獲勞工處接觸，要挺身而出。 消委會：籲商戶自行提供冷靜期 消委會總幹事黃鳳嫺表示，保障消費者要「幾條腿走路」，除了教育消費者外，亦可循改善商戶營商手法及立法方式進行。她亦認為立法工作需時，即使可能會增加營運成本，但商戶亦可自行提供冷靜期，建立消費者信心。