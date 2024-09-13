舒適堡灣仔店改名重開 轉移會籍須簽同意書

舒適堡聲稱「暫時全線結業」後，指出灣仔分店會由新投資者接手並更名為「HEALTHY」繼續營運。分店昨日中午重開，但只招待舒適堡舊會員上樓登記，不會招收新會員，又要求會員簽署同意書方能轉移會籍，列明HEALTHY只會按舒適堡原定合約提供剩餘服務，並強調沒有提供取代舒適堡剩餘服務的義務。 連鎖健身美容集團舒適堡上周宣布「暫時全線結業」，投訴數字持續上升。海關截至昨下午4時共接獲1,492宗舉報，涉及預繳健身和美容金額約7,200萬元，至今已聯絡逾500名舉報人協助調查。消委會截至昨傍晚6時，共接獲3,289宗相關投訴，總金額達1,132.4萬元，平均每宗涉3.4萬元、最高一宗維持達181.7萬元。

稱無義務提供剩餘服務 舒適堡在宣布結業翌日稱，灣仔分店會有新投資者接手和更名營運。事隔5日分店終於改名重開，地下大堂已換上新招牌和擺放HEALTHY易拉架，列明只會向舒適堡客戶免費提供餘下所有健身私人教練課堂及美容療程服務，查詢可電郵至一個Gmail帳戶，但未見HEALTHY的聯絡資料。分店重開後，舒適堡舊有會員可到場登記和健身，惟不會招收新會員，升降機大堂亦一度有職員用手遮擋傳媒鏡頭阻止拍攝。 有意轉移會籍的會員，都會被要求簽署《申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書》，列明HEALTHY只會為舒適堡客戶提供餘下所有健身私人教練課堂及美容療程服務，會員要授權其取用合約及個人資料，並強調同意書並非邀約，HEALTHY有絕對酌情權和沒有提供取代舒適堡剩餘服務的義務。

海關到分店檢電腦等證物 持有終身會籍的會員盧先生決定簽署同意書，認為處理方法很合理，可以繼續享受舊安排覺得沒有甚麼損失。同時有不願具名的會員形容，HEALTHY職員很多事情不清晰，加上正從不同途徑申訴和退款，因此未有簽署。海關和警方其後到分店搜證，並檢走包括電腦、文件等證物調查，海關另有到舒適堡分店搜證。