舒適堡結業｜江玉歡籲顧客應向「HEALTHY」了解清楚才簽同意書

暫時全線結業的連鎖健身美容集團「舒適堡」，在灣仔的分店昨日改為「HEALTHY」品牌接手營業。新公司向「舒適堡」的舊顧客提供同意書，列明將按「舒適堡」原定合約或協議，提供剩餘服務而毋須另付或加付費用。

江玉歡呼籲舊顧客應了解清楚才簽同意書

立法會議員江玉歡在節目《千禧年代》表示，查閱有關同意書後，認為有不少疑點，包括不知道「HEALTHY」的公司全名及背景，變相令人無法評估風險，她呼籲「舒適堡」的舊顧客應該向「HEALTHY」詢問更多資料後，了解清楚才簽署。她又質疑，為何會有公司在沒有「著數」情況下，願意幫「舒適堡」提供剩餘服務而毋須收費。