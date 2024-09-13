舒適堡結業｜江玉歡籲顧客應向「HEALTHY」了解清楚才簽同意書

暫時全線結業的連鎖健身美容集團「舒適堡」，在灣仔的分店昨日改為「HEALTHY」品牌接手營業。新公司向「舒適堡」的舊顧客提供同意書，列明將按「舒適堡」原定合約或協議，提供剩餘服務而毋須另付或加付費用。
江玉歡呼籲舊顧客應了解清楚才簽同意書
立法會議員江玉歡在節目《千禧年代》表示，查閱有關同意書後，認為有不少疑點，包括不知道「HEALTHY」的公司全名及背景，變相令人無法評估風險，她呼籲「舒適堡」的舊顧客應該向「HEALTHY」詢問更多資料後，了解清楚才簽署。她又質疑，為何會有公司在沒有「著數」情況下，願意幫「舒適堡」提供剩餘服務而毋須收費。
香港健體專業人員總會會長王曉山在同一節目表示，即使「HEALTHY」品牌接手灣仔店營業，但本身「舒適堡」的教練已失去信心，因舊公司仍然欠薪，據他了解，只有很少教練願意上班。他又說，並無聽聞上班的教練要另簽新的僱傭合約，只知道他們會以日薪形式支付薪金。
至於是否需要重新就預繳式收費提供「冷靜期」作討論，批發及零售界立法會議員邵家輝說，持開放態度，但認為有些行業提供預繳式服務，是希望透過薄利多銷取得資金，一旦對這種營銷手法作出限制，有機會令一些公司資金鏈斷裂，政府可能亦會擔心許多企業無法生存。
原文刊登於 香港電台