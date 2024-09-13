舒適堡結業｜海關警方接舉報增至逾1900宗　涉款9500萬元最高一宗200萬

宣布「暫時全線結業」的舒適堡，灣仔分店改名「HEALTHY」後繼續重開，列明只為舒適堡客戶免費提供餘下服務，但會員轉會須簽署同意書，內容註明「這不是邀約」及「沒有提供取代Physical剩餘服務的義務」。今早(13日)幾十名舒適堡會員未等「HEALTHY」開門就在大廈外排隊，希望查詢會籍後續問題。 另外，保安局副局長卓孝業指，截至今日下午4點，海關和警方接獲超過1,900宗舒適堡舉報，涉款9,500萬元，最高一宗金額涉及近200萬。

灣仔Healthy續重開 苦主排隊查詢會籍 市民張先生向媒體表示，特意趁「HEALTHY」還開門時，便馬上趕來，否則下周一來時已經人山人海。當被問到「HEALTHY」是否有通知任何消息時，他表示沒有收到任何消息，目前只是靠新聞得知最新情況。亦有市民指，前來分店是希望可以再續會，因為她一直使用舒適堡的服務。

網上有多張圖片，可見在灣仔分店有不少市民前來查詢，部分人士甚至正在使用健身或跑步器材。 立法會議員江玉歡表示，在查閱有關同意書後，認為其中存在不少疑點，包括不清楚「HEALTHY」的公司全名及背景，令人無法評估風險，她呼籲「舒適堡」的舊顧客應該向「HEALTHY」詢問更多資料後，了解清楚才簽署。她還質疑，為何會有公司在沒有「著數」情況下，願意幫「舒適堡」提供剩餘服務而毋須收費。