舒適堡結業｜消委會接605宗投訴涉款近1900萬　黃鳳嫺：海關查是否違《商品說明條例》

連鎖健身中舒適堡(Physical)上周五(6日)突然宣布全線「暫時結業」，消委會今(9日)表示，截至早上8時，接獲605宗投訴，涉款近1,900萬，損失最多的一單涉及65萬。消委會總幹事黃鳳嫺稱，海關已成立專責小組跟進事件，調查工作有待海關去做，包括有否違反《商品說明條例》。

黃鳳嫺稱舒適堡在無能力提供服務下，仍然銷售課程，並要求顧客一次過付款，或涉及不當地接受付款，違反《商品說明條例》。海關已成立專責小組跟進事件，調查包括有否違反《商品說明條例》。她指舒適堡需要交代是否真是有新公司接手，而消費者亦需了解細節再決定是否轉到新公司，若消費者不接受新公司服務，舒適堡及新公司均有責任向消費者退款。

她提到，目前已知有苦主使用了舒適堡的服務長達10至20多年，亦有苦主是在結業前數天才簽署了為期10年的合約，金額為9,800元。當中有苦主是由以往的分期付款方式，變成近期一次性付款。她建議，若消費者是最近才透過信用卡繳付健身會籍的顧客，可以嘗試聯絡發卡公司申請退款。

對於應否為合約設定法定年期上限，黃鳳嫺回應指需要深入研究，包括參考其他國家和地區的最新監管。她認同目前美容及健身服務牽涉及大額消費，如果企業結業，可能會出現較大問題，對消費者造成重大損失，故有必要檢視如何監管這些行業。