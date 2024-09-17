舒適堡結業｜消委會：投訴數字僅次雷曼事件　涉款金額居首

消委會總幹事黃鳳嫺今早在電台節目指，有關舒適堡結業事件，截至昨日錄得達1.39億元涉款額，平均每宗投訴涉3.3萬元，最低1宗是99元。有3宗個案涉款逾100萬元，最高金額是181萬元。消委會歷來接獲的投訴數字以雷曼兄弟事件居首，第二是今次舒適堡結業，第三名是超羣餅店清盤餅券事件，第四名則為租碟店金獅影視會單方面改變套票持有人權益的事件。

至今未能聯絡Healthy負責人

舒適堡灣仔分店改以品牌Healthy營運，黃鳳嫺透露至今未能聯絡到負責人，亦未接獲有關Healthy的投訴。她呼籲舒適堡會員無需急於轉會，應先了解新商戶的背景、資歷及狀況，跟舊公司有何合作模式等。消委會發現轉會同意書的條文不清晰，擔心消費者簽署後會影響索償權利。黃鳳嫺認為政府可就美容、健身等行業立法，設冷靜期。而由於政府立法需時，她建議業界自願提供冷靜期，有助建立消費者信心。她承認冷靜期並非百分百有效，但能針對高壓式的銷售或誤導性遺漏的情況。