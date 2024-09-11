舒適堡結業｜消息指海關及警方拘捕一男董事　涉違《商品說明條例》(持續更新)

另外，消委會截至昨日傍晚6時，收到1,725宗相關投訴，涉款近6,000萬元，平均每宗個案涉及3.47萬元，金額最高一宗涉款超過181萬元，最低一宗涉及99元。總幹事黃鳳嫺在電台表示，該宗最大金額的個案中，顧客所購買的合約，有部分要到2037年才開始生效，有效期直至2050年。

最大一宗投訴涉款186萬元 投訴人合約13年後才生效

黃鳳嫺指，涉款最高金額的個案是一名女士，她在2016年已簽訂了一份為期10年的會籍，今年她再簽了兩份會籍，分別是2026年開始生效的10年合約，以及2037年開始才生效的3年合約，但會籍費用僅約幾萬元。其中，較大金額主要來自於私人教練課堂，包括拳擊、拉筋和舉重等。投訴人合共購入1,900多堂，涉及大約180萬元，部分課堂仍未開始，有效期直至2050年。

至於最低一宗涉及99元的個案，是有關信用卡每月繳費，銀行要求投訴人必須經商戶同意，才能暫停繳費，但投訴人現時不能聯絡商戶，變成了「雞與雞蛋的問題」。另外，投訴個案中有73宗涉及65歲或以上長者，最高涉款30萬元。