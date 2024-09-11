舒適堡結業｜消息指男女董事被捕　警方海關下午交代詳情 (持續更新)

【12:16更新】新增海關拘捕多一名女董事
連鎖健身美容中心舒適堡(Physical)暫時全線結業。政府表示高度關注，成立跨部門專責調查小組跟進，當中海關及警方會分別就《商品說明條例》的不良營商手法及有否涉及其他刑事罪行方面作出重點跟進調查，並在今日(11日)先後拘捕一名男董事陸毅強和女董事何玉華，涉嫌違反《商品說明條例》。海關和警方會在下午2時半開記者會講述今次行動詳情。
另外，消委會截至昨日傍晚6時，收到1,725宗相關投訴，涉款近6,000萬元，平均每宗個案涉及3.47萬元，金額最高一宗涉款超過181萬元，最低一宗涉及99元。總幹事黃鳳嫺在電台表示，該宗最大金額的個案中，顧客所購買的合約，有部分要到2037年才開始生效，有效期直至2050年。
舒適堡結業｜最大一宗涉款逾180萬元 投訴人合約13年後才生效
黃鳳嫺指，涉款最高金額的個案是一名女士，她在2016年已簽訂了一份為期10年的會籍，今年她再簽了兩份會籍，分別是2026年開始生效的10年合約，以及2037年開始才生效的3年合約，但會籍費用僅約幾萬元。其中，較大金額主要來自於私人教練課堂，包括拳擊、拉筋和舉重等。投訴人合共購入1,900多堂，涉及大約180萬元，部分課堂仍未開始，有效期直至2050年。
舒適堡結業｜消委會：勿「耳仔軟」簽合約
至於最低一宗涉及99元的個案，是有關信用卡每月繳費，銀行要求投訴人必須經商戶同意，才能暫停繳費，惟投訴人現時不能聯絡商戶，變成了「雞與雞蛋」爭論的問題。另有73宗投訴個案涉及65歲或以上長者，最高涉款30萬元。
黃鳳嫺表示健身美容行業的銷售人員或會積極推銷，有時消費者「耳仔軟」就簽下巨額合約，但未必可用盡服務。她再次提醒，消費者預繳式消費存在風險，若消費者不想購買服務，就應堅決拒絕。