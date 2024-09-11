舒適堡結業｜消息指男女董事被捕　警方海關下午交代詳情 (持續更新)

【12:16更新】新增海關拘捕多一名女董事

連鎖健身美容中心舒適堡(Physical)暫時全線結業。政府表示高度關注，成立跨部門專責調查小組跟進，當中海關及警方會分別就《商品說明條例》的不良營商手法及有否涉及其他刑事罪行方面作出重點跟進調查，並在今日(11日)先後拘捕一名男董事陸毅強和女董事何玉華，涉嫌違反《商品說明條例》。海關和警方會在下午2時半開記者會講述今次行動詳情。

另外，消委會截至昨日傍晚6時，收到1,725宗相關投訴，涉款近6,000萬元，平均每宗個案涉及3.47萬元，金額最高一宗涉款超過181萬元，最低一宗涉及99元。總幹事黃鳳嫺在電台表示，該宗最大金額的個案中，顧客所購買的合約，有部分要到2037年才開始生效，有效期直至2050年。