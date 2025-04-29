舒適堡結業｜部分苦主經銀行追回預繳月費　梁熙稱有人獲退109月未用月費

連鎖健身美容集團舒適堡去年宣布「暫時全線結業」，大批購買會籍的預繳式消費者成為苦主。事隔超過半年，立法會議員梁熙最新表示，大部分求助苦主近日已陸續獲退回預繳月費，包括有人成功追回109個月未使用舒適堡的月費。
梁熙盼政府增加保障預繳式消費者
梁熙在社交網站稱，其議員辦事處當時接獲四十多宗求助，經過持續跟進後，近日陸續收到大部分事主分享指，成功經發卡銀行追回損失，當中有人獲退回逾5.5萬元的信用卡簽賬預繳費用，亦有事主成功追回109個月未使用舒適堡的月費。
一般而言，若消費者以信用卡一筆過預繳款項，如商戶像舒適堡一樣倒閉而未有使用服務，消費者可根據信用卡機構條款，由發卡銀行向商戶及其委託的「收單機構」作出「退款保障」申請。梁熙指，在今次舒適堡退款安排中發現，有受害者同一時間向不同發卡銀行提出退款，有部分銀行積極協助客戶追討損失，但亦有個別銀行處理得十分緩慢，至今未有任何回音，他促請各不同發卡銀行可更重視客戶權益，又稱銀行有否保障客戶財產，也是市民選擇銀行與否的重要考慮。
另外，梁熙期望政府可增加對預繳式消費者的保障，包括更嚴格規管冷靜期條款，並研究規管預繳式消費，例如銷售訂立上限年期，以及要求商戶在合約上披露使用服務地點的租賃年期。他以舒適堡為例，即使合約有7天冷靜期的條款，卻同時有「魔鬼細節」，只要客戶試用服務便不能全數退款，令退款機制形同虛設。