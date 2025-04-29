舒適堡結業｜部分苦主經銀行追回預繳月費　梁熙稱有人獲退109月未用月費

一般而言，若消費者以信用卡一筆過預繳款項，如商戶像舒適堡一樣倒閉而未有使用服務，消費者可根據信用卡機構條款，由發卡銀行向商戶及其委託的「收單機構」作出「退款保障」申請。梁熙指，在今次舒適堡退款安排中發現，有受害者同一時間向不同發卡銀行提出退款，有部分銀行積極協助客戶追討損失，但亦有個別銀行處理得十分緩慢，至今未有任何回音，他促請各不同發卡銀行可更重視客戶權益，又稱銀行有否保障客戶財產，也是市民選擇銀行與否的重要考慮。