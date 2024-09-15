舒適堡結業｜黃鳳嫺：40宗涉及結業前3日簽約　打感情牌情況較多

舒適堡宣布全線結業至於已超過一星期，消委會截至昨日(14日)下午6時，共接獲3,861宗有關今次事件的投訴，涉及總金額129,537,881元 ，平均每宗個案涉及金額為33,550元。總幹事黃鳳嫺今日(15日)表示，3千多宗投訴中，有30至40宗是在結業前數日才簽約，涉及最高金額約36萬元。黃鳳嫺又指，今次事件中有別以往出現「相比誤導性遺漏」、「商品說明」、「威嚇銷售」等問題，大多消費者被教練或熟悉人士「打感情牌」，遊說簽單。
黃鳳嫺指今次投訴個案中，投訴人教育水平、年齡層踵頗為平均，但有一部份均涉及9800元的10年會費的「長者plan」，這些長者入會會後會再經短期內遊說。其中涉及金額最高的長者個案中，因投訴人覺得「買定(課堂)，終有一日我會好努力去做呢個運動」，而每年簽兩、三張單。他涉款達156萬元，合約年期到約2040至2050年。
教練打感情牌
另有其他投訴人則被「打感情牌」，一位舒適堡10多年的舊客一直都無買教練堂，惟宣布結業前數天，由於與教練「始終有啲感情、認識咗」；加上教練稱「公司有新佣金計劃，經濟唔好我哋都想賺多啲」、「你不如幫我簽幾張約，等我攞到回佣」、「我哋老字號都唔會執笠㗎啦」。最終該消費者在3日內每天簽一張12萬元的合約，總數36萬元，合約年期到2030年後。
▼Healthy接手營業舒適堡灣仔分店情況▼
勿急於簽約
黃鳳嫺續指，預繳消費在本港主要應用於健身及美容業，認為當局須檢視是否需要加強規管，「當然從消費者角度而言，愈多保障愈好」。她建議，研究可以前期消售手法給予消費者指引、預繳期限、限制金額、是否設冷靜期等為方向。她又指，而過往數年投訴新個案不斷下跌，反映業界風氣有改善；業界可即時自行檢討，設立殷實的冷靜期，「當情況逼到要用法例監管，對你們都沒有著數」。
舒適堡灣仔分店改為另一品牌「Healthy」接手營業，黃鳳嫺表示新公司所提供的條款部分較奇怪，建議顧客勿急於簽約，而是先觀察事態發展，了解新投資者的合作模式、有否附加條款等。她提到，根據以往經驗，新公司「轉手」後，未必能提供相同服務，例如會更改營運時間、需要加錢才能享用其他服務等。