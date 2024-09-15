舒適堡結業｜黃鳳嫺：40宗涉及結業前3日簽約　打感情牌情況較多

舒適堡宣布全線結業至於已超過一星期，消委會截至昨日(14日)下午6時，共接獲3,861宗有關今次事件的投訴，涉及總金額129,537,881元 ，平均每宗個案涉及金額為33,550元。總幹事黃鳳嫺今日(15日)表示，3千多宗投訴中，有30至40宗是在結業前數日才簽約，涉及最高金額約36萬元。黃鳳嫺又指，今次事件中有別以往出現「相比誤導性遺漏」、「商品說明」、「威嚇銷售」等問題，大多消費者被教練或熟悉人士「打感情牌」，遊說簽單。

黃鳳嫺指今次投訴個案中，投訴人教育水平、年齡層踵頗為平均，但有一部份均涉及9800元的10年會費的「長者plan」，這些長者入會會後會再經短期內遊說。其中涉及金額最高的長者個案中，因投訴人覺得「買定(課堂)，終有一日我會好努力去做呢個運動」，而每年簽兩、三張單。他涉款達156萬元，合約年期到約2040至2050年。