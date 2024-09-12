舒適堡董事夫婦被捕 有苦主花180萬買1900堂玩到2050年 消委會籲勿耳仔軟簽約

連鎖健身美容集團舒適堡結業事件昨有新進展，海關及警方成立跨部門專責調查小組，並拘捕2名董事，涉嫌「不當接受付款」。海關將調查商戶結業前營運及財政狀況，以及不尋常銷售活動；警方則會循刑事方面調查。 消委會截至昨傍晚，共接獲2,429宗相關投訴，並透露最高金額的投訴涉款逾181萬元，投訴人購入逾1,900堂私人教練課堂，部分會籍合約到2037年才生效。該會呼籲消費者勿「耳仔軟」簽下巨額合約。另外，舒適堡部分分店拖欠租金，其中沙田連城廣場分店，遭業主港鐵公司入稟追討並要求交吉。 自舒適堡上周五(6日)突然宣布全線「暫時結業」，苦主人數及所涉款項不斷上升，至周二深夜，特區政府發稿表示高度關注事件，並成立跨部門專責調查小組，以盡快處理有關個案。海關及警方昨交代調查進度，指分別在前日(10日)和昨日，拘捕舒適堡男董事陸毅強和女董事何玉華；而截至昨中午12時，海關共接獲900宗舉報，當中涉及預繳式健身及美容服務消費超過3,800萬元，金額由1,000元至180萬元不等，警方則接獲20宗相關舉報。

海關版權及商標調查科監督方冠亭指，涉案公司上周五宣布暫時結業後，海關在過去4日聯絡逾500名投訴人，初步調查發現部分分店有拖欠租金，並在結業前一日(即9月5日)，仍有銷售預繳式健身和美容服務，涉嫌違反《商品說明條例》。警方商業罪案調查科訛騙調查組警司鄒祥有指，接獲報案性質包括會籍、私人教練和美容服務，損失金額由2,000元至66萬元不等，警方會循刑事方面調查，以確認有關人士會否觸犯相關的刑事條例。 消委會投訴個案涉款逾8600萬元 消委會指，截至昨下午6時，共接獲2,429宗相關投訴，涉及總金額約8,642萬元，平均每宗個案涉35,577元；金額最高一宗涉1,817,600元，最低涉99元。消委會總幹事黃鳳嫺透露，金額最高一宗的受害人是一位女性，她在2016年已簽訂了一份10年的會籍，直至今年再簽了兩份會籍，分別是2026年開始生效的10年合約及2037年開始才生效的3年合約，但費用僅幾萬元；而大部分金額主要來自私人教練課堂，包括拳擊、拉筋和舉重等。投訴人合共購入逾1,900堂課，涉及大約180萬元，部分課堂仍未開始，有效期直至2050年。 至於涉款99元的個案就涉及信用卡每月繳費，銀行要求投訴人必須經商戶同意，才能暫停繳費，惟投訴人現時不能聯絡商戶，變成了「雞與雞蛋」爭論的問題。另有73宗投訴個案涉及65歲或以上長者，最高涉款30萬元。黃鳳嫺表示健身美容行業的銷售人員或會積極推銷，有時消費者「耳仔軟」就簽下巨額合約，但未必可用盡服務。她再次提醒，消費者預繳式消費存在風險，若消費者不想購買服務，就應堅決拒絕。

沙田分店拖租 港鐵入稟追討 海關調查發現舒適堡部分分店有拖欠租金情況。該公司近日亦被港鐵公司入稟追討，指其位於沙田連城廣場的健身中心及美容中心，在今年6月至9月欠繳月租、管理費、冷氣費、宣傳費及差餉共673.6萬元；並在沒有事前通知港鐵下，在9月6日暫停營業。港鐵公司入稟要求法庭下令舒適堡連本帶利支付欠款逾673.6萬元，交吉兩層分店單位，並就違反租約作出賠償。

本報記者昨到沙田分店了解，發現沙田連城廣場舒適堡專用電梯已鎖上，電梯旁貼有告示指，「至四年新冠疫情後，雖然香港經濟環境逐漸改善，但若干分店的業主仍維持高企租金，無奈結業，以重整業務」；告示亦重提新公司承諾繼續為原有客戶免費提供餘下服務，正積極與各分店業主磋商洽談。 灣仔分店換「Healthy」招牌 至於早前舒適堡聲稱會由新投資者以「Healthy」品牌營運的灣仔京城大廈分店，有記者昨到場視察發現，有人進出單位而接待處已換上「Healthy」的招牌。門口則放置印有分店易手聲明的易拉架，聲明指，免費為「舒適堡」客戶提供餘下服務，一切糾紛與新公司無關。另外，地下升降機口的「舒適堡」燈箱招牌亦已移除。 夫婦2015年涉違商品說明被捕 翻查資料，今次涉案被捕的陸毅強、何玉華夫婦，早在2015年已因涉嫌違反《商品說明條例》曾被拘捕。當時舒適堡被指涉不良手法推銷會籍，強迫顧客簽下10年會籍；最終陸毅強及妻子何玉華、2名管理人員及1名銷售人員被香港海關拘捕，但據報至2018年仍未被起訴。