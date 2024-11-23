舞蹈員棄15年跳舞生涯終陀槍　海歸碩士花2年練中文考警隊

曾經以為跳舞是自己的夢想，但每天重複性的工作，逐漸感到迷茫，毅然放棄15年的舞蹈生涯，報讀毅進文憑，投考警隊，搖身一變成為「陀槍師姐」；也有海歸碩士歷兩次投考督察，花兩年時間工作爭取時間提升中文能力，最終得償所願；他們兩人今日(23日)將會參加香港警察學院的結業會操，正式成為警務人員。
「想趁青春做更多有意義的事」
現年28歲學警王靜怡學習舞蹈逾15年，畢業於北京舞蹈學院，主修中國舞及芭蕾舞。曾擔任舞蹈老師和香港及上海迪士尼樂園巡遊舞蹈員。王靜怡逐漸對長期及重複性的舞蹈工作中感到迷茫，她希望趁着青春做更多有意義的事，活得更多姿多彩，所以決定報讀毅進文憑，畢業後投考警隊，她指家人正從事紀律部隊，讓她從小熱愛警務工作，認為警察最接近市民，工作別具意義及滿足感。
因為15年的舞蹈經驗訓練了她的意志力、團隊合作、紀律性等，正正應用於警務工作上。王靜怡稱，訓練過程中體驗到紀律及團隊合作的重要性，有助警隊形象展示及維持團隊良好關係。被問到警民關係，王靜怡認為應以不同形式與市民建立聯繫，從而拉近關係。
警察家庭出身 受社會事件激勵投考
另一位見習督察黃樂政(Jeff)，現年28歲，出生於警察家庭，從小對警務工作有一定認識，亦視警察為終身事業，在2019年社會事件後，他對香港動盪不安局面感憂心，同時認為警員守護社會秩序和保護市民安全，激勵他為社會作出貢獻，故決定投考見習督察。
投考之路亦並非一帆風順，黃樂政自高中起一直在英國讀書，對中文寫作和表達感吃力，而且他從小缺乏運動習慣，惟警察學院對體能要求甚高。不過，這些困難沒令他卻步，反而花兩年時間，一邊於跨國銀行從事金融犯罪調查及合規工作，一邊訓練體能，一邊訓練中文寫作，參加面試技巧培訓課程，進一步裝備自己，最終投考兩次後，正式成為見習督察。
雖然出生家警察家庭，但當黃樂政向家人透露想加入警隊的想法，卻被勸說再三考慮，擔心因社會局面不穩而威脅到人身安全，許多朋友因其家庭背景不再聯繫，但他仍堅持想法，相信能透過自己的努力及奉獻，為社會帶來正面影響，改善警民關係。
法語系學警奪薛富盃
另外兩位分別為薛富盃得主學警梁偉成，以及施禮榮盾與榮譽警棍得主見習督察馮旌曜(Nathan)。現年28歲的梁偉成，畢業於中國廣州暨南大學，修讀法語系。梁偉成原是機場地勤人員，需確保航班順利起飛，為旅客處理突發事情，這些經歷令他內心滿足感油然而生。所以他決定投考警察，除因為從小嚮往警察這份職業外，更重要是透過專業知識幫助更多的人。
見習督察獲榮譽警棍
現年26歲的馮旌曜，於2019年在英國取得學士學位後隨即加入警隊，駐守刑事情報科。對他而言，警務工作最大意義在於為市民解決燃眉之急，提供支援。成為督察是他一直以來的目標，最終亦通過遴選，成為見習督察，更憑優秀的整體表現而獲施禮榮盾及榮譽警棍。
香港警察學院今日(23日)舉行結業會操，新一批共34名見習督察及158名警員投身警務工作。