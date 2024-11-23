舞蹈員棄15年跳舞生涯終陀槍　海歸碩士花2年練中文考警隊

曾經以為跳舞是自己的夢想，但每天重複性的工作，逐漸感到迷茫，毅然放棄15年的舞蹈生涯，報讀毅進文憑，投考警隊，搖身一變成為「陀槍師姐」；也有海歸碩士歷兩次投考督察，花兩年時間工作爭取時間提升中文能力，最終得償所願；他們兩人今日(23日)將會參加香港警察學院的結業會操，正式成為警務人員。

「想趁青春做更多有意義的事」

現年28歲學警王靜怡學習舞蹈逾15年，畢業於北京舞蹈學院，主修中國舞及芭蕾舞。曾擔任舞蹈老師和香港及上海迪士尼樂園巡遊舞蹈員。王靜怡逐漸對長期及重複性的舞蹈工作中感到迷茫，她希望趁着青春做更多有意義的事，活得更多姿多彩，所以決定報讀毅進文憑，畢業後投考警隊，她指家人正從事紀律部隊，讓她從小熱愛警務工作，認為警察最接近市民，工作別具意義及滿足感。

因為15年的舞蹈經驗訓練了她的意志力、團隊合作、紀律性等，正正應用於警務工作上。王靜怡稱，訓練過程中體驗到紀律及團隊合作的重要性，有助警隊形象展示及維持團隊良好關係。被問到警民關係，王靜怡認為應以不同形式與市民建立聯繫，從而拉近關係。