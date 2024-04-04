航天城11 SKIES擬增設馬會投注站　提供餐飲模擬策騎向旅客推廣賽馬特色

香港賽馬會計劃在赤鱲角SKYCITY航天城商場11 SKIES開設場外投注處，除數碼化投注設施亦提供模擬賽馬體驗及餐飲服務，希望向旅客及機場過境人士推廣本地賽馬特色文化，在了解本地賽馬運動之餘亦可體會策騎樂趣、品嚐本地美食，預計2025年投入服務。

民政及青年事務局向離島區議會社區參與及文化康樂委員會提交文件指，馬會已在11 SKIES預留一個面績約13,283平方呎的舖位作為新投注處選址，將提供糅合餐飲、消閒及數碼化投注的設施，成為向旅客推廣本地賽馬特色文化的窗口，並與大灣區旅遊業產生磁石效應及協同作用。

馬會表示，選址有足夠空間展示本港賽馬運動發展，介紹已有近140年歷史的賽馬娛樂文化，又將加入休閒及生活體驗元素，定期舉辦各種類型的工作坊及顧客交流會，分享本地生活文化特色。文件提到，店舖位於的M樓層並未設有專門針對兒童及青少年的商店或設施，建議的選址與有關商店或設施並無直接相連通道、步行距離超過10分鐘。

料可貢獻香港旅遊業

在提交區議會的文件中，馬會表示選址已經過詳細考慮，希望計劃能順利實行，為旅客和市民帶來更多不同類型的活動新體驗。馬會又形容，賽馬是香港獨有的特色文化，「馬照跑、舞照跳」象徵香港成功落實「一國兩制」方針，加上新加坡即將及澳門已停辦賽馬，亞洲區僅餘香港及日本具實力舉辦大型賽馬活動，相信可進一步貢獻香港旅遊業。