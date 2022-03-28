航班熔斷縮至7日 13隔離酒店轉檢疫 林鄭稱難大幅放寬

第五波疫情持續多時，近日確診個案終逐步回落，本港昨增8,037宗新冠肺炎確診，連續兩日少於一萬宗。港府一度向9個國家來港航班實行的「禁飛令」亦終在周五(4月1日)取消，並進一步「理順」熔斷安排，將禁飛日數由14天縮短至7天。另有13間早前改作社區隔離設施的酒店，將轉作指定檢疫酒店之用；而供外傭檢疫的酒店亦增至4間。

港府早前宣布，涵蓋英美等9個國家的「禁飛令」將於本周五取消，但航空公司未見即時加開航班，有航空公司僅每兩星期提供一班航班，與航班熔斷機制相若。政府前日深夜(26日)宣布「理順」熔斷安排，同一班客機有3名或以上乘客抵港後確診，航線被禁日數由14天縮短至7天。

對於滯留海外準備回港的港人，以及來港工作的外傭，除要搶機票外，亦要搶訂足夠日數的酒店房作檢疫。當局為舒緩檢疫酒店設施供不應求的情況，宣布將13間早前改作社區隔離設施的酒店重新轉回作指定檢疫酒店之用，以額外提供逾4,400間房間，與解「禁飛令」同日、即4月1日起陸續投入服務，並已開始接受預訂。

另外，當局已要求現有指定檢疫酒店開放約500間備用房間應付需求，即將有38間指定檢疫酒店提供合共超過1萬間房間，供從內地及澳門以外地區回港的香港居民選擇預訂檢疫房間。4月1日起，另有3間用作隔離設施的酒店將預留作外傭檢疫用途，連同現有1間外傭指定檢疫設施，4間酒店合共為外傭檢疫預留約1,600間房間。