航班熔斷縮至7日 13隔離酒店轉檢疫 林鄭稱難大幅放寬

第五波疫情持續多時，近日確診個案終逐步回落，本港昨增8,037宗新冠肺炎確診，連續兩日少於一萬宗。港府一度向9個國家來港航班實行的「禁飛令」亦終在周五(4月1日)取消，並進一步「理順」熔斷安排，將禁飛日數由14天縮短至7天。另有13間早前改作社區隔離設施的酒店，將轉作指定檢疫酒店之用；而供外傭檢疫的酒店亦增至4間。
港府早前宣布，涵蓋英美等9個國家的「禁飛令」將於本周五取消，但航空公司未見即時加開航班，有航空公司僅每兩星期提供一班航班，與航班熔斷機制相若。政府前日深夜(26日)宣布「理順」熔斷安排，同一班客機有3名或以上乘客抵港後確診，航線被禁日數由14天縮短至7天。
對於滯留海外準備回港的港人，以及來港工作的外傭，除要搶機票外，亦要搶訂足夠日數的酒店房作檢疫。當局為舒緩檢疫酒店設施供不應求的情況，宣布將13間早前改作社區隔離設施的酒店重新轉回作指定檢疫酒店之用，以額外提供逾4,400間房間，與解「禁飛令」同日、即4月1日起陸續投入服務，並已開始接受預訂。
另外，當局已要求現有指定檢疫酒店開放約500間備用房間應付需求，即將有38間指定檢疫酒店提供合共超過1萬間房間，供從內地及澳門以外地區回港的香港居民選擇預訂檢疫房間。4月1日起，另有3間用作隔離設施的酒店將預留作外傭檢疫用途，連同現有1間外傭指定檢疫設施，4間酒店合共為外傭檢疫預留約1,600間房間。
林鄭：保「外防輸入」策略
當局「理順」熔斷安排，將禁飛日數縮短至7天，但對於相繼有商界表示，希望政府考慮商界業務需要，放寬海外入境門檻；特首林鄭月娥(圖)昨表示，沒有空間大幅放寬，因最終目的仍然確保有效執行「外防輸入」策略，是本港抗疫基礎支柱。她又指預備取消「禁飛令」後讓海外港人返港，安排已有一定程度的風險，而在公共衛生角度，大部分措施是平衡風險，須處理本港社會和發展需要，以及個別港人的情況，所以措施不宜過於嚴厲。
旅遊界立法會議員姚柏良表示，政府新安排算是對業界意見的「少少回應」，但觸發熔斷的門檻仍很低，航空公司多認為幫助不大。他稱，明白政府須「外防輸入」，但認為政府應著重檢疫和隔離工作，而非以熔斷機制「懲罰」航空公司。他亦建議熔斷機制改以乘客比例計算，而非人數。
對於當局縮短航班「熔斷」停飛日數，香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭相信，將可加快外傭來港。旅遊業促進會總幹事崔定邦指，政府「理順」安排後，相信會有航空公司加開航班到至少7天一班，可方便滯留港人回港；他又預計，新安排實行初期，來港航班數目不會大增，相信酒店業界供應的1萬個檢疫房間，足以應付需求，而酒店檢疫房間，亦會隨需求加開。
部分市民計劃趁長假外遊或探訪親友，但仍受「熔斷」機制影響，擔心即使回港時已訂酒店，亦可能因航班「熔斷」而無法回港。崔定邦認為，政府既要照顧在外港人回港需要，同時亦要避免增加輸入個案，故對當局作此安排表示理解。他又指港人熱愛外遊，隨當局解除「禁飛令」，加上部分國家如美英澳等放寬入境檢疫安排，確有可能吸引部分港人計劃出行，「但數量唔多」；至於外遊度假，如「去日本浸溫泉，北海道睇櫻花」，在香港現時疫情下，「完全未到嗰個階段」。他預計，未來旅遊新常態下，旅客在首日或要花大量時間在機場接受檢測，回港也可能要需要檢疫，旅行都會以長程為主，商務行程也可能與不同地點合併進行。(相關新聞見A2~A4)