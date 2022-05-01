航班熔斷｜許樹昌：若Omicron持續全球流行　機制無太大作用可取消

政府今日(1日)起放寬航班「熔斷機制」，同一班機要有最少5名或全機乘客總數5%人抵港後在機場檢測確診，有關地點航線就會被禁着陸香港5日，人數以較高者為準。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若全球仍流行Omicron變異病毒株，引致本港社區大爆發的風險不高，認為「熔斷機制」已沒有太大作用，可以取消。

許樹昌：第12日輸入個案風險低

本港第五波疫情緩和，許樹昌在一個電視節目表示，現時本港有足夠檢疫酒店房間，加上海外抵港人士須在指定酒店檢疫一星期和接受一周醫學監察，認為「熔斷機制」發揮的效力沒太大作用，故個人覺得應取消「熔斷機制」。他提到，今波疫情有少量輸入個案在指定酒店完成7日檢疫後，於抵港第12日在社區檢測呈陽性，但有關個案CT值都非常高，即病毒已沒有傳播性，對社區沒有構成威脅。

憂抵港者家居檢疫有風險

旅遊業議會日前去信政府，促請政府容許抵港人士接受家居檢疫。許樹昌指，本港居住環境擠迫，很少人有獨立房間和洗手間，又重提第五波疫情的Omicron BA.1病毒，正是由需接受家居檢疫，其後卻涉嫌違規外出的國泰航空機組人員帶入社區。

此外，許樹昌又指出去年也有沙地阿拉伯領事的子女，在染疫後外出到太古城，「所以要明白居家檢疫個風險其實有幾高。」他建議，當局日後如容許抵港人士接受家居檢疫，應向相關人士派發電子手帶，確保他們沒有外出。