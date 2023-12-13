航空客運量預計明年底回復疫情前水平　航點數目已恢復至疫情前80%

香港在疫情後開放，運輸及物流局回覆立法會書面質詢指，香港國際機場的航班數目及客運量一直穩步恢復，至今年11月，共有約120家航空公司營運航班來往香港國際機場和全球約180個目的地，航點數目恢復至約疫情前的80%。航空客運量則已恢復至約疫情前的65%，並預計於明年底前全面回復至疫情前水平，步伐與亞洲其他機場相若。

局方指機管局會與個別有需要的航空公司商討，協助他們恢復在香港國際機場的航班服務。機管局亦向合資格的航空公司提供市場推廣基金，鼓勵業界在粵港澳大灣區開發新航點或促進多式聯運，以提升香港國際機場的連接。