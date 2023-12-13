航空客運量預計明年底回復疫情前水平　航點數目已恢復至疫情前80%

香港在疫情後開放，運輸及物流局回覆立法會書面質詢指，香港國際機場的航班數目及客運量一直穩步恢復，至今年11月，共有約120家航空公司營運航班來往香港國際機場和全球約180個目的地，航點數目恢復至約疫情前的80%。航空客運量則已恢復至約疫情前的65%，並預計於明年底前全面回復至疫情前水平，步伐與亞洲其他機場相若。
局方指機管局會與個別有需要的航空公司商討，協助他們恢復在香港國際機場的航班服務。機管局亦向合資格的航空公司提供市場推廣基金，鼓勵業界在粵港澳大灣區開發新航點或促進多式聯運，以提升香港國際機場的連接。
會持續檢視離境稅水平
至於機場收費方面，機管局一直根據市場化原則釐定機場收費水平。2022年的調查報告涵蓋全球56個主要國際機場，香港國際機場的整體機場收費排名屬中等水平，整體收費普遍低於國際及亞洲多個樞紐機場，包括倫敦希斯路機場、東京成田國際機場和新加坡樟宜機場等。機管局會繼續密切留意市場發展，並就機場收費作定期檢討。另外，政府指飛機乘客離境稅自2004年起維持不變，每名12歲或以上的乘客須繳付120元，僅佔旅客整體旅費的極小部分。一如其他稅項，政府會持續檢視飛機乘客離境稅的水平。