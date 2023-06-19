航空業外勞最快10月到港 機管局料有助旺季機票減價

政府計劃引入2萬名外勞，其中航空業佔6,300個配額。機管局預計，首批外勞可於今年10月到港，經過培訓後可應付聖誕節的高峰檔期，又指近月有航空公司因地勤人手不足無法增加航班，認為這間接導致機票價格欠缺競爭而維持高企，料引入外勞後價格有望下調。

政府即將容許航空業10個指定工種引入最多6,300名外勞，機管局行政總裁林天福昨在一個電台節目稱，航空業下個高峰期會在今年聖誕節和明年農曆新年，預計首批外勞10月到港和接受一、兩個月培訓後，可應付有關高峰期。他指，過去3個月約有20間外國航空公司想增加航班，惟礙於地勤人手不足無法配合，而很多航空公司仍希望在冬季增加航班，相信引入外勞後有助應付需要，亦有望令聖誕節的機票價格回落至合理水平。

機場缺人影響航空業復甦

林天福解釋，當人手問題令航班供不應求，機票價格便會欠缺競爭、維持較昂貴價格，並同時影響整體航空業復甦，「可能大家都睇到，或者感覺到最近啲機票都比較貴。」不過，他強調長遠仍要透過自動化和科技，減少對勞動力的依賴和吸引年輕人入行。

對於有指引入外勞會影響本地員工就業，林天福認為事實正好相反，指富經驗的本地工人在公司輸入外勞後，便可以升任「工頭」轉為督導角色，「管佢班人，唔使佢自己做」，薪酬也有望增加。

建造業配額料明年用盡

建造業亦獲政府批准輸入最多1.2萬名外勞。出席同一節目的經民聯主席、工程界盧偉國指，建造業人手明顯短缺，輸入的外勞人數並不足以填補現有空缺，同樣不認為會影響本地工人就業。他又說，年輕人可能受上一代教育影響，令前線體力勞動工作對他們吸引力有限。

發展局長甯漢豪在一個電視節目稱，未來5年建造業技術工人和技術人員約有一萬多個空缺，並將於2027年增至4萬個，相信業界明年便可用盡配額，惟認為業界仍要透過培訓及善用科技填補空缺。她並稱，本港建造業每年可培訓四千多名工人，以往有八成人受訓後都會入行，預計數年後累計會培訓到約2萬人，因此毋須太快討論增加外勞配額。