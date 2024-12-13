航空業復常 三跑系統啟用 求才若渴 機場青年就業資訊日提供2千空缺

香港國際機場三跑道系統於上月28日正式啟用，機管局預期到2035年，機場每年能處理1.2億名乘客及1,000萬噸貨物，本地航空業對人才需求更殷切。機管局將於周五及六兩日(12月13至14日)在機場舉辦「機場青年就業資訊日」，為三跑啟用後首個由機管局舉辦的招聘活動，屆時有三十多間公司提供逾2千個職位空缺。有進行招聘公司指，招聘職位平均薪金約為1.7萬元，為吸引人才更提供1.2萬元的新人獎金。
機管局早前估算要回復疫前水平，現時仍欠缺約一萬名員工填補空缺。機管局助理總經理(公共事務及社區關係)蕭錦行指，是次招聘盼吸引有志投身航空業的年輕人，預計提供約2,000個職位空缺；指各公司就搶人才均各出奇謀，希望填補空缺或吸引人才加入。
在資訊日設攤位的國泰附屬服務人才招聘及發展主管李榮傑指，員工數量已回復近疫情前水平，但應付日常營運所需，仍須續聘員工。是次活動會為國泰旗下4間附屬公司招聘共300人，包括空運、航膳、旅客及飛機裝卸服務等，平均薪金約1.7萬元；另設1.2萬元新人獎金，盼吸引更多人加入航空業，料未來繼續增聘人手。
香港飛機工程有限公司人力資源業務夥伴金志軒亦指，本地年輕人是重要的人力資源來源，望吸引更多人入行。該公司於資訊日提供200個職位空缺，包括見習飛機維修員及飛機工程執照學員等，平均薪金約為1.7萬元。金志軒坦言，近年招聘工作變得困難，因大眾加入航空業，飛機維修「未必係第一時間諗起嘅種類」；又透露港機有不同計劃培育新人加入飛機維修行列，「疫情前每年約有接近200個學員畢業，疫情至今，每年只有40人。」港機日前亦有與女校合作，邀請女學生參與工作體驗，冀吸引女性入行，擴大人才庫。
中航明捷人力資源總監鄧慧賢稱，疫後航空業逐步復甦；加上三跑啟用，需要更多人手，是次將聘請約100個職位空缺，包括地勤及後勤人員。「機場青年就業資訊日」於周五及六在機場員工綜合大樓舉行，網上招聘亦同步進行。另外，招聘平台網站會設有人工智能服務，利用輔助工具協助應徵者撰寫履歷。