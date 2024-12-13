航空業復常 三跑系統啟用 求才若渴 機場青年就業資訊日提供2千空缺

香港國際機場三跑道系統於上月28日正式啟用，機管局預期到2035年，機場每年能處理1.2億名乘客及1,000萬噸貨物，本地航空業對人才需求更殷切。機管局將於周五及六兩日(12月13至14日)在機場舉辦「機場青年就業資訊日」，為三跑啟用後首個由機管局舉辦的招聘活動，屆時有三十多間公司提供逾2千個職位空缺。有進行招聘公司指，招聘職位平均薪金約為1.7萬元，為吸引人才更提供1.2萬元的新人獎金。

機管局早前估算要回復疫前水平，現時仍欠缺約一萬名員工填補空缺。機管局助理總經理(公共事務及社區關係)蕭錦行指，是次招聘盼吸引有志投身航空業的年輕人，預計提供約2,000個職位空缺；指各公司就搶人才均各出奇謀，希望填補空缺或吸引人才加入。