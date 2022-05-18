航空樞紐｜航天城項目 新世界11 SKIES寫字樓已出租五成 營運副總裁：疫情無礙進度

新世界於機場航天城項目11 SKIES料今年7月至2025年分階段開幕，最早入伙為3棟甲級寫字樓，之後娛樂、餐飲及零售設施陸續於明年底至2025年啟用，當中包括全球最長室內外多層小型賽車跑道，以及全港首個具5層高屏幕的飛行影院。項目連接香港機場及港珠澳大橋香港口岸，總樓面面積380萬方呎，娛樂及零售餐飲設施分別佔57萬及266萬方呎。K11 Concepts Limited營運副總裁梁浩昌透露，寫子樓出租率已達五成，而零售餐飲正收集各品牌意向，形容反應熱烈。
11 SKIES集商業、娛樂、零售及餐飲服務，冀服務本地及大灣區旅客。其中最先入伙的辦公室，主打金融、財富管理及醫療健康服務，梁浩昌補充，辦公大樓的租戶非純粹商業辦公；解釋據早前於大灣區訪問調查，發現居民對本港專業服務需求強，包括開立投資戶口、買保險前作身體檢查、來港接種疫苗、牙齒矯形及卵子冷凍等服務也受歡迎。他續指，雖然疫情影響租金，但整體租金水平仍屬理想。
設飛行影院 1公里小型賽車跑道
至於娛樂、零售餐飲部分約有800個商舖，靠近辦公大樓的範圍將先於明年底落成，包括多項娛樂設施，例如首度進駐大中華區的KidZania兒童體驗樂園、全港首個具5層高屏幕的飛行影院Timeless Flight Hong Kong、1公里全球最長室內外多層小型賽車跑道Sky Track等，預計吸引家庭客。他指出，雖然疫情影響工程，但可透過加班追回，維持目標落成日期。
新世界指出，待附近航天城基建落成後，內地自駕客毋須持本港車牌，可把座駕停泊在港珠澳大橋香港口岸自動化停車場，轉乘航天走廊無人駕駛列車直達K11 SKIES，而K11 SKIES本身也提供約2,800個停車位，服務本地客；亦有行人天橋連接機場2號客運大樓及亞洲國際博覽館，是少數同時連接兩個口岸的項目，服務大灣區1.5小時生活圈內逾4,600萬人口，總投資額約200億元。新世界下周四(26日)舉行線上論壇，就航天城及11 SKIES如何提振香港疫後經濟交流意見。