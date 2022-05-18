航空樞紐｜航天城項目 新世界11 SKIES寫字樓已出租五成 營運副總裁：疫情無礙進度

新世界於機場航天城項目11 SKIES料今年7月至2025年分階段開幕，最早入伙為3棟甲級寫字樓，之後娛樂、餐飲及零售設施陸續於明年底至2025年啟用，當中包括全球最長室內外多層小型賽車跑道，以及全港首個具5層高屏幕的飛行影院。項目連接香港機場及港珠澳大橋香港口岸，總樓面面積380萬方呎，娛樂及零售餐飲設施分別佔57萬及266萬方呎。K11 Concepts Limited營運副總裁梁浩昌透露，寫子樓出租率已達五成，而零售餐飲正收集各品牌意向，形容反應熱烈。

11 SKIES集商業、娛樂、零售及餐飲服務，冀服務本地及大灣區旅客。其中最先入伙的辦公室，主打金融、財富管理及醫療健康服務，梁浩昌補充，辦公大樓的租戶非純粹商業辦公；解釋據早前於大灣區訪問調查，發現居民對本港專業服務需求強，包括開立投資戶口、買保險前作身體檢查、來港接種疫苗、牙齒矯形及卵子冷凍等服務也受歡迎。他續指，雖然疫情影響租金，但整體租金水平仍屬理想。