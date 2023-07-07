芙蓉山擬建兩住宅一安老院　居民組織反對憂毀家園破壞環境

政府去年公布新一輪「綠化地帶」檢討選址，其中佔地約5.5公頃的荃灣芙蓉山綠化地帶和鄉村式發展地帶，已獲發展商青睞並申請改劃成住宅用地，興建兩幢住宅和一幢安老院舍。由芙蓉山居民組成的芙蓉山社區關注組強烈反對改劃申請，指發展範圍內仍有近20戶居民居住，惟表示申請一方仍未向居民交代任何安置方案，受改劃影響的寮屋家庭將失去居所及無家可歸。
關注組促城規會慎重考慮
今次改劃申請的公眾諮詢期今日(7日)結束，芙蓉山社區關注組代表昨日(6日)到北角城規會親身遞交收集到的意見表格，並獲城規會派員接收，組織希望城規會委員慎重考慮綠化地帶發展，將對周遭自然環境及鄰近居民帶來不可逆轉的破壞及影響。
關注組指出，芙蓉山綠化地帶一帶過往未曾有大規模發展及高密度住宅，預計將為鄉郊居住環境帶來環境污染及破壞自然生態，包括砍伐大量樹木，破壞自然溪流及野生動物棲息地。同時，關注組認為發展計劃提出興建近20層樓宇，不符鄰近低密度及低層鄉村式住所的景觀，造成景觀衝突。
憂交通負荷未能應付
今次申請的發展位置與鄰近臨時構築物芙蓉山村寮屋群、私人住宅松菊台和一帶寺廟，如觀音大利堂、烈女宮、竹林禪院等非常接近，關注組批評申請一方未有提供進行大規模發展及建造工程期間，為鄰近居民帶來的臨時及長期的各種影響及解決方案，包括車輛交通、臨時道路、空氣污染，噪音，工程排污等等。
此外，關注組又指出發展範圍目前只有一條專綫小巴為居民主要交通工具，並要與鄰近寺廟信眾共用，認為日後即使加密班次也無法應付以百倍計的人口急劇增長，憂慮發展計劃將對鄰近居民出行帶來長遠負面影響，同時亦加重荃錦公路、荃錦交匯處的塞車情況。
芙蓉山「綠化地帶」屬8幅最細
翻查資料，政府去年已識別出8幅共約255公頃有發展房屋潛力的「綠化地帶」，預計明年或之前完成首批土地改劃。今次涉及的芙蓉山是荃灣區唯一識別出的「綠化地帶」，亦是8幅之中最細，其餘7幅分別位於屯門區、元朗區和北區，最大的一幅位於屯門東，佔地約107.3公頃。