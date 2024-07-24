芭堤雅還神後 擬會合妻女 港警跌出雙排車不治 家屬盼遺體運回港

一名48歲香港男子前日遊泰國芭堤雅期間，擬從雙排車車尾位置跌落地面，傷重不治。據悉男事主當時獨自前往還神後乘車準備會合同遊的妻女期間出事。警方證實死者任職警長，警方和入境處表示，會為死者家屬提供可能協助。 48歲男事主任職警長，駐守長沙灣分區，早前與妻女同遊泰國，獨自前往還神後乘車準備會合妻女期間出事。香港警方證實一名警務人員在外地離世，對此表示感到非常難過，已向相關人員的家人表示深切慰問。 當地傳媒報道，死者遺孀希望將遺體運回香港辦理後事，警方將提供便利，昨與中國大使館協調；警方亦會因應事件與雙排車經營者召開會議。警方已指控涉事司機魯莽駕駛導致他人死亡等罪。

事發於周一下午1時，目擊者指，雙排車司機在事發後未有停車和協助受傷遊客，反而加速駛離現場。意外一刻疑被閉路電視錄下，當時一輛雙排車途經，一名男子當時手握雙排車車尾的欄杆，惟仍從車尾後座位置跌出，臀部首先著地，之後頭部後腦撼地，倒卧地上，有途人及電單車司機見狀後上前協助，涉事車輛繼續駛走。救援人員到場後為男子做心外壓，惟送院後最終不治。 當地傳媒指，警方翻看閉路電視片段，確認涉事車輛車牌及司機身份。涉事司機與警方會面期間，堅決否認對事故的責任；指意外前，所有乘客已下車，並曾確認車上沒有乘客，司機並不知道該名遊客何時上車，亦不知道有遊客從車上摔下，並強調，「如果知道有遊客摔下，肯定會停車提供幫助」。