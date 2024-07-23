芭堤雅雙排車意外｜48歲警長墜地亡　妻擬將遺體帶回港　警：非常難過(更新)

【7月23日更新】一名48歲香港男遊客昨早在泰國芭堤雅乘搭雙排車時，從車尾位置跌落路面，嚴重受傷，送院後不治。林姓男死者任職警長，駐守長沙灣分區，日前與妻女同遊泰國，獨自前往還神後乘車準備會合妻女期間出事。香港警方證實一名警務人員在外地離世，對此表示感到非常難過，已向相關人員的家人表示深切慰問。
當地傳媒報道，死者遺孀希望將遺體運回香港辦理後事，警方將提供便利並於今日與中國大使館協調，警方亦會因應事件與雙排車經營者召開會議。
司機報稱不知仍有遊客在車上
閉路電視可見雙排車在路面行走時，一名男子當時手捉雙排車車尾的欄杆，惟仍從車尾後座位置跌出，臀部首先著地，之後頭部後腦撼地，倒卧地上，有途人及電單車司機見狀後上前協助，涉事車輛繼續駛走。救援人員到場後為男子做心外壓，惟送院後最終不治。
目擊者指，雙排車司機在事發後未有停車和協助受傷遊客，反而加速駛離現場。警方翻看閉路電視片段，確認涉事司機身份，由車主通知他向警方自首，司機報稱不知意外，事前曾接載約8名乘客，但已確認他們全數已下車，事發時不知仍有遊客在車上。警方已指控他魯莽駕駛導致他人死亡等罪。
雙排車屬於泰國小型交通工具，每車約可坐10人，由輕便客貨兩用車改裝，貨卡部份加裝帳蓬、圍欄及座位。
【7月22日】泰國芭堤雅有港人遇車禍不治。據當地傳媒報道，一名港人乘客周一(22日)乘坐「雙排車」時跌出車外，並重傷昏迷，送院搶救後不治。據報事主為48歲的林姓香港男子，為一名警長。入境處回覆《am730》查詢時表示，已接獲事主家屬求助，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐泰國大使館了解情況，並提供可行協助。
當地閉路電視拍下當時情況，事主當時手捉雙排車車尾的欄杆，未幾跌倒在地上，重創昏迷不醒，惟涉事司機未有停車。途人見狀後馬上上前了解及協助。事主隨後送院搶救，惜最終不治。
入境處證實接獲家屬求助，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐泰王國大使館了解情況，並按家屬意願提供適切意見及可行的協助；會繼續與當事人家屬、公署和大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。