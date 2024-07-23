芭堤雅雙排車意外｜48歲警長墜地亡　妻擬將遺體帶回港　警：非常難過(更新)

【7月23日更新】一名48歲香港男遊客昨早在泰國芭堤雅乘搭雙排車時，從車尾位置跌落路面，嚴重受傷，送院後不治。林姓男死者任職警長，駐守長沙灣分區，日前與妻女同遊泰國，獨自前往還神後乘車準備會合妻女期間出事。香港警方證實一名警務人員在外地離世，對此表示感到非常難過，已向相關人員的家人表示深切慰問。

當地傳媒報道，死者遺孀希望將遺體運回香港辦理後事，警方將提供便利並於今日與中國大使館協調，警方亦會因應事件與雙排車經營者召開會議。

司機報稱不知仍有遊客在車上

閉路電視可見雙排車在路面行走時，一名男子當時手捉雙排車車尾的欄杆，惟仍從車尾後座位置跌出，臀部首先著地，之後頭部後腦撼地，倒卧地上，有途人及電單車司機見狀後上前協助，涉事車輛繼續駛走。救援人員到場後為男子做心外壓，惟送院後最終不治。

目擊者指，雙排車司機在事發後未有停車和協助受傷遊客，反而加速駛離現場。警方翻看閉路電視片段，確認涉事司機身份，由車主通知他向警方自首，司機報稱不知意外，事前曾接載約8名乘客，但已確認他們全數已下車，事發時不知仍有遊客在車上。警方已指控他魯莽駕駛導致他人死亡等罪。

雙排車屬於泰國小型交通工具，每車約可坐10人，由輕便客貨兩用車改裝，貨卡部份加裝帳蓬、圍欄及座位。





