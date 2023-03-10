花卉展復辦實體展今開幕 康文署料63萬人次入場

停辦3年實體香港花卉展覽今年復常，並於今日在銅鑼灣維多利亞公園開幕。市民除了欣賞到主題花「繡球花」及各地的花卉，更可以觀賞到本地、內地及海外園藝機構悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設及色彩繽紛的園景設計。入場者在鬧市一一化身為花仙子，與現場繽紛燦爛鮮花爭妍鬥麗。康文署預計入場人流與上屆實體展相若、約63萬人次。

香港花卉展覽由康文署主辦、賽馬會慈善信託基金贊助，今年展期由今(10日)起至19日在維園舉行，今年主題為「繡麗綻放、幸福滿載」，以色彩繽紛、花形獨特的的繡球花為主題花，承辦商昨做最後準備及布置。今年參展機構共225個，包括72個來自10個國家的機構；展出約40萬株花卉，包括約4萬株繡球花。

場內有多個打卡位，包括鮮艷奪目的立體繡球花花牆和花圃，共有8朵由不同植物細心鑲嵌成的巨型繡球花，其中一朵直徑超過兩米，展現立體美態。繡球花花圃則放滿超過1,200盆繡球花。

花展會場中軸線，以春、夏、秋、冬四季為主題，由興發街入口伸延至糖街入口，以繡球花和充滿季節色彩的裝置分別打造四季景致的花壇。