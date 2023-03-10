花卉展復辦實體展今開幕 康文署料63萬人次入場

停辦3年實體香港花卉展覽今年復常，並於今日在銅鑼灣維多利亞公園開幕。市民除了欣賞到主題花「繡球花」及各地的花卉，更可以觀賞到本地、內地及海外園藝機構悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設及色彩繽紛的園景設計。入場者在鬧市一一化身為花仙子，與現場繽紛燦爛鮮花爭妍鬥麗。康文署預計入場人流與上屆實體展相若、約63萬人次。
圖︰李睿哲
香港花卉展覽由康文署主辦、賽馬會慈善信託基金贊助，今年展期由今(10日)起至19日在維園舉行，今年主題為「繡麗綻放、幸福滿載」，以色彩繽紛、花形獨特的的繡球花為主題花，承辦商昨做最後準備及布置。今年參展機構共225個，包括72個來自10個國家的機構；展出約40萬株花卉，包括約4萬株繡球花。
場內有多個打卡位，包括鮮艷奪目的立體繡球花花牆和花圃，共有8朵由不同植物細心鑲嵌成的巨型繡球花，其中一朵直徑超過兩米，展現立體美態。繡球花花圃則放滿超過1,200盆繡球花。
花展會場中軸線，以春、夏、秋、冬四季為主題，由興發街入口伸延至糖街入口，以繡球花和充滿季節色彩的裝置分別打造四季景致的花壇。
遊人「打卡」焦點之一，要算放有1.3萬株荷蘭鬱金香的花海，而逾1.5萬株毛地黃花海更是首次登場，相信亦成為另一熱點。
場內另一趣味景點是特色繡球花及食用植物花園，展出多種特色繡球花，包括有蕾絲形、球形、單瓣和重瓣繡球花等。花園亦有由色彩繽紛的繡球花砌成的繡球花瀑布和以數千朵蝴蝶蘭拼湊成的蘭花隧道。
市民除可觀賞園景擺設、打卡外，場內亦設不同活動及工作坊，包括花藝示範、植物展品比賽，以及每晚7時半及8時半上演的燈光音樂匯演。會場亦設有售賣花卉及園藝產品的銷售攤位。
康文署助理署長陸志剛指，隨著社會逐漸復常，今年恢復舉辦實體展覽，料市民會踴躍參加，對上一屆2019年的花展有63萬人次入場，相信今年的人流都會相若。