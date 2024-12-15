花墟首度辦「萬花同慶」聖誕活動 設大型打卡裝置 市建局：盡力留店、留客、留氛圍(市建局圖片)

市建局行政總監韋志成今日(15日)發表網誌指，市建局團隊留意到市民普遍在日間到訪花墟「行街買花」，經濟活動亦較為單一，而花墟大部分商戶在傍晚時分已打烊，晚上的花墟便顯得冷清。有見及此，市建局團隊希望嘗試為花墟商戶，在聖誕節慶期間打造如農曆新年前夕的「晚市」環境，其中局方夥拍油尖旺民政事務處在花墟首度舉辦「萬花同慶」聖誕節慶活動，於12月13日至明年1月5日，花墟會添上絢麗多彩的聖誕燈飾及大型節日裝置，另有投影打卡點及舉行花藝工作坊。

韋志成指，市建局在今年3月開展旺角洗衣街／花墟道發展計劃（洗衣街項目）時，已了解到現時花墟花店商戶在經營上面對的挑戰，包括缺乏足夠空間展示鮮花、道路設計過時及缺乏泊車／上落貨空間，造成阻塞問題、行人路狹窄不便消費者「行街買花」；加上網購鮮花普及，令營商競爭激烈等情況，因此，局方將地區更新的重點，設於為花墟創造長遠而可持續發展的有利條件。

已制訂短、中期措施 韋志成期望，透過重新規劃和重整花墟一帶的土地，我們期望能改善花墟的已建設環境、提升道路和行人網絡，加強暢達性和與周邊康體設施的連接，令前往花墟的群眾能作更多元的消費和娛樂。