花旗調查：本港千萬富翁增至近40萬人　身家中位數達2050萬

花旗香港發表「香港千萬富翁調查報告2025」調查指出，本港的千萬富翁人數人口增加，由去年39萬人至約39.5萬，佔21至79歲人口約7%，即每14個有一個人為千萬富翁，總資產淨值中位數為2,050萬元，而流動資產中位數則為1,000萬元。發表調查的花旗香港指，超級富裕群體在投資和跨代財富傳承方面，採取了更精密的部署。

調查訪問2,600名香港居民並根據調查報告結果推算出，今年本港千萬富翁，即擁有逾1000萬元總資產淨值(包括自住物業，但不含未償還按揭貸款)及至少100萬元流動資產的人士，人口增至約39.5萬人；平均年齡55歲，男性佔55%、女性佔47%。人數雖較去年多約5,000人，但仍未及最高2020年的51.5萬人。