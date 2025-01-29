花車巡遊2025｜一文看清花車巡遊路線、時間及封路措施

今日大年初一，下午將會於在尖沙咀香港文化中心廣場舉行「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊，警方稱不會估計兩日參與人數，但指去年花車巡遊尖沙嘴區最高峰有約2.8萬人。因應花車巡遊，警方將於下午在尖沙咀一帶實施分階段封路。
新春花車巡遊將於年初一晚上8時至9時45分在尖沙咀舉行，今年共有多達55個表演團體演出，陣容比以往更鼎盛。表演團隊包括9輛花車、16個內地及國際隊伍，以及12支本地表演隊伍，另有18隊本地隊伍參與。路線將以尖沙咀香港文化中心廣場為起點，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，以香港喜來登酒店外為終點。下午6時開始先有繽紛的街頭表演派對打頭陣，第一輛花車將於晚上8時半到達廣東道，晚上9時到達彌敦道，而最後一輛花車約於晚上10時30分抵達終點。市民可以在廣東道、海防道及彌敦道沿途免費欣賞。
警方因應活動實施分階段封路
首階段於下午3時半封路，受影響路段包括廣東道、彌敦道、海防道等；天星碼頭及中港城的巴士總站亦會封閉。屆時相關巴士路線會改道至九龍巴士總站及匯民道巴士總站，封閉範圍內所有電單車泊位及咪錶位將於當日中午12時至翌日凌晨3時停用。
第2階段封路將於下午5時實施，受影響路段包括九龍公園徑南行、部分北京道及中間道等，相關路段的停車場及酒店出入口將於完成封路後完全封閉。晚上7時實施第3階段封路安排，受影響路段包括梳士巴利道西行及九龍公園徑北行。