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2025-01-29 23:11:45

花車巡遊2025｜韓女團Kep1e短裙勁歌熱舞 李家超：香港新一年繼續喜樂連連

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花車巡遊2025｜韓女團Kep1e短裙勁歌熱舞 李家超：香港新一年繼續喜樂連連

行政長官李家超偕夫人林麗嬋到場主持開幕典禮。 (林俊源攝)

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大年初一晚上8時至9時45分，香港旅遊發展局（旅發局）在尖沙咀一帶舉行賀年盛事《國泰新春國際匯演之夜》花車巡遊，今年主題是「如意新春、喜樂連連」，有9架花車，以及多達55個來自14個不同國家及地區的表演團體演出，陣容比以往更鼎盛，更包括來自南韓人氣女團Kep1er及泰國男團LYKN。

泰國男團LYKN為盛會壓軸表演。 (林俊源攝) 泰國男團LYKN為盛會壓軸表演。 (林俊源攝) 泰國男團LYKN為盛會壓軸表演。 (林俊源攝) 泰國男團LYKN為盛會壓軸表演。 (林俊源攝) 泰國男團LYKN為盛會壓軸表演。 (林俊源攝) 泰國男團LYKN為盛會壓軸表演。 (林俊源攝)

Kep1er打頭陣

由江崎光（Hikaru）、金多娟（Da Yeon）、沈小婷（Xiao Ting）、金采炫（Chae Hyun）、崔有真（Yu Jin）、休寧巴伊葉（Huening Bahiyyih）及徐永恩（Young Eun）組成的Kep1er打頭陣勁歌熱舞，七位成員今晚穿上短裙，在尖沙咀冒寒跳唱《Tipi-Tap》等作品，贏盡現場市民及遊客熱烈掌聲。

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七人女團Kep1er穿短裙跳唱贏盡掌聲。 (林俊源攝) 南韓人氣女團Kep1er勁歌熱舞。 (林俊源攝) 七人女團Kep1er穿短裙跳唱贏盡掌聲。 (林俊源攝) 女團Kep1er打頭陣演出。 (林俊源攝) 女團Kep1er打頭陣演出。 (林俊源攝) 女團Kep1er打頭陣演出。 (林俊源攝) 南韓人氣女團Kep1er勁歌熱舞。 (林俊源攝)

李家超伉儷到場

行政長官李家超偕夫人林麗嬋到場主持開幕典禮，他今日致辭時指去年訪港旅客近4500萬人次，按年升三成，香港市面越見熱鬧，相信香港新一年會繼續「好事連連、喜樂連連、祝福連連」，他又指「蛇」象徵堅毅機智、蛻變立新，寓意新一年香港萬象更新、靈活識變。

李家超指出，明天大年初二晚在維港兩岸將上演煙花匯演，加上大年初三的新年賽馬日，到大年初四的足球賀歲盃，連串大型活動冀內地旅客在新春假期多留香港幾天，體驗「沉浸式」的歡樂和祝福。

大年初一賀年盛事《國泰新春國際匯演之夜》在尖沙咀舉行。 (林俊源攝) 《國泰新春國際匯演之夜》花車巡遊在尖沙咀舉行。 (林俊源攝) 《國泰新春國際匯演之夜》花車巡遊在尖沙咀舉行。 (林俊源攝) 《國泰新春國際匯演之夜》今年主題為「如意新春、喜樂連連」。 (林俊源攝) 《國泰新春國際匯演之夜》今年主題為「如意新春、喜樂連連」。 (林俊源攝) 《國泰新春國際匯演之夜》花車巡遊在尖沙咀舉行。 (林俊源攝) 《國泰新春國際匯演之夜》花車巡遊在尖沙咀舉行。 (林俊源攝) 《國泰新春國際匯演之夜》花車巡遊在尖沙咀舉行。 (林俊源攝) 行政長官李家超出席典禮。 (林俊源攝) 行政長官李家超出席典禮。 (林俊源攝) 行政長官李家超出席典禮。 (林俊源攝)

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