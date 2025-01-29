花車巡遊2025｜韓女團Kep1er短裙勁歌熱舞 李家超：香港新一年繼續喜樂連連

大年初一晚上8時至9時45分，香港旅遊發展局（旅發局）在尖沙咀一帶舉行賀年盛事《國泰新春國際匯演之夜》花車巡遊，今年主題是「如意新春、喜樂連連」，有9架花車，以及多達55個來自14個不同國家及地區的表演團體演出，陣容比以往更鼎盛，更包括來自南韓人氣女團Kep1er及泰國男團LYKN。

Kep1er打頭陣 由江崎光（Hikaru）、金多娟（Da Yeon）、沈小婷（Xiao Ting）、金采炫（Chae Hyun）、崔有真（Yu Jin）、休寧巴伊葉（Huening Bahiyyih）及徐永恩（Young Eun）組成的Kep1er打頭陣勁歌熱舞，七位成員今晚穿上短裙，在尖沙咀冒寒跳唱《Tipi-Tap》等作品，贏盡現場市民及遊客熱烈掌聲。

李家超伉儷到場 行政長官李家超偕夫人林麗嬋到場主持開幕典禮，他今日致辭時指去年訪港旅客近4500萬人次，按年升三成，香港市面越見熱鬧，相信香港新一年會繼續「好事連連、喜樂連連、祝福連連」，他又指「蛇」象徵堅毅機智、蛻變立新，寓意新一年香港萬象更新、靈活識變。 李家超指出，明天大年初二晚在維港兩岸將上演煙花匯演，加上大年初三的新年賽馬日，到大年初四的足球賀歲盃，連串大型活動冀內地旅客在新春假期多留香港幾天，體驗「沉浸式」的歡樂和祝福。