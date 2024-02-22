花270萬執靚後滿屋蟲 每5宗家居裝修1宗現糾紛 消委會倡設標準價單及認證監管

人人都想擁有安樂窩，但往往花錢裝修家居卻換來一肚氣！涉家居裝修報價、貨不對辦、工程爛尾、被誤導而違返建築物條例等個案經常發生。消委會發表《香港家居裝修行業研究報告》，指該會過去7年共收到1,205宗投訴，涉2.7億元，平均每宗約23萬元。涉款最高個案達270萬元，當事主搬回裝修後住所，發現家中滿布顆粒狀黑色小昆蟲！消委會指，家居裝修投訴成功調解率僅兩成多，遠低於其他類別；促政府提供標準報價單範本，並設立認證制度及採用另類爭議解決機制。
消委會在2017至2023年間，錄得1,205宗家居裝修相關投訴個案，即平均每年172宗，平均每5宗家居裝修，就約有一宗出現糾紛；主要涉及服務質素、遲交貨或不交貨，以及價格糾紛。消委會總幹事黃鳳嫻提到，金額最高的投訴個案在2019年12月發生，該裝修工程索價270萬元，工時長達大半年。當事主搬回住所後，發現家中滿布顆狀黑色小昆蟲；想盡辦法滅蟲，亦未能改善問題。其後事主聘請專業工程師檢查，才得知裝修公司使用劣質物料，加上漏水，以致蚊蟲不斷滋生。消委會最終成功為事主爭取索償，裝修公司願意重新修復居所。
神秘顧客身份「放蛇」索報價
黃鳳嫻表示，裝修行業營運者質素參差不齊，有見本港家居裝修行業的獨特性，消委會去年第二季以神秘顧客身份「放蛇」，分別向59間家居裝修公司和14個網上配對平台索取報價，發現只有三分一公司在施工前提供詳細報價和初步估算，但實際報價亦較估算超出最多28%。
消委會又評估40份放蛇所得的初步報價單，大部分未提及合法合規的聲明，亦有不少無提違約金、延工安排、報價單有效期等。有報價單的首期費用龐大，收高達八成訂金；亦有報價單的收費條款不清楚，只稱工程進度完成一半或以上，就收取特定比例的款項。
易受誤導拆錯主力牆或改廚房門
去年日出康城有私人屋苑單位裝修工程中被拆除主力牆，消委會發現，有四分三裝修公司建議客戶毋須核實牆身的性質便可拆牆，部分僅從單位平面圖的牆身厚度判該牆是否主力牆。消委會表示，有關判斷並不準確，即使牆身較薄，牆仍可能有特定功能，不能隨意拆除。另有逾75%裝修公司回應可隨意將廚房門改為趟門；或違反《消防安全(建築物)條例》。
至於宣傳手法方面，消委會審視225個家居裝修服務廣告，發現部分廣告的聲稱和保證誇張且難以查證，例如「第一」及「零中伏」等，亦有部分提及含糊或不實的優惠。部分公司亦涉及不良銷售手法，包括有商戶的廣告中聲明「$0按金套餐先開工後付款」，但當顧客查詢0元按金時，職員表示相關廣告「寫錯」。
黃鳳嫻指，消委會訪問500多人，有五成半人認為行業良莠不齊；分別有近六成人指，難以比較不同格式報價單，以及認為業界推銷手法誇張失實。她又指消委會就裝修個案成功調解率僅兩成多，遠低於其他類別的六成幾，惟無專門法規監管裝修公司的營運，建議政府提供標準報價單範本，並設立認證制度及採用另類爭議解決機制，以及加強消費者教育。當中，標準報價單須列明工程內容和價目、施工時間表、付款時間表、訂金要求、變更或新增工程的處理、完工標準、延工賠償、「執漏」安排，以及保險責任等。消委會並希望業界可向客戶提供7天冷靜期。
家居裝修小貼土
① 獲取基本家居裝修知識和了解家居裝修公司的背景
② 施工前比較不同家居裝修公司的報價單
③ 進行改動工程前尋求專業意見
④ 施工期間改動工程前，先要求更新報價單/合約
⑤ 完工後細心驗收，有需要時尋求專業協助