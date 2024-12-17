花500元以為夾「中獎」只獲鎖匙扣 接夾公仔投訴年增1倍 消委會促檢視規管 議員籲業界自律 否則須發牌管制

消委會引述投訴個案，有投訴人稱用機爪把公仔夾到機器頂部時，公仔卻自動掉落原地，經查詢後才得悉有「保夾」機制，即於同一機台消費達一定金額，如仍未獲獎時機爪便不會彈開。他認為商戶經營手法取巧，形同設最低消費。經投訴消委會後，商戶即時退回投訴人花費的20元，並回覆消委會指，所有機台均設「保夾」機制，而投訴人當日玩的機台「保夾價」為100元；機台是「台式三爪機」，機爪會於回洞口途中鬆開，玩家須運用技巧使獎品慢慢接近洞口以出貨。

夾公仔機在港開到成行成市，但不少機主設定機爪功能或於機內布置障礙物，以減「夾中」機會。消委會今年1月至11月，接獲42宗涉及夾公仔機的投訴，較去年全年增1倍；有消費者指機爪自動鬆開，查詢後才知有「保夾」機制但未交代；亦有夾公仔機獎品標籤涉誤導，夾中「中獎」紙條，卻兌換非機內展示的獎品。消委會籲業界的「機爪設定」要合理，並清楚標示條款，消費者亦要注意夾公仔機的中獎模式，如有賭博成分，玩家亦隨時惹刑責。另有立法會議員近日親試夾公仔機，認為業界須自律，否則當局須發牌規管。

獎品標籤涉誤導 消委會介入未果

第二宗個案的夾公仔機，中獎模式分為「積分換獎」和「直中獎」兩種，前者可累積夾得寫有分數的紙條，再憑積分換取不同獎品；後者則是按紙仔中獎數字直接獲得相應獎品。事主因想贏得公仔機內展示的窩夫機，大花近500元「清台」，最終夾到「直中獎編號33」紙條，並向職員兌換窩夫機。然而，職員從機台隱蔽處拿出一盒標示為「直中獎33」獎品，裡面僅有數個匙扣、吊飾等小飾物。投訴人拒絕接受獎品，並以通訊程式聯絡台主，惟台主堅持不提供窩夫機，建議以朱古力噴泉機代替。

投訴人認為機內獎品沒有標示編號，機身亦沒有標明兌換獎品的規則告示，他理應有權選擇獎品。他又投訴夾得150張紙條僅得7點積分，而大部分獎品需要10分以上才能兌換，認為遊戲設定讓消費者極難獲取足夠積分換領普通獎品，同時又只展示窩夫機，有誤導消費者之嫌。消委會介入後多次致函商戶以聯絡有關台主，惟未獲任何回覆，最後建議投訴人可尋求法律意見。

以遊戲局數補償

未能兌換硬幣惹爭議

至於第三宗個案，涉消費者以硬幣兌換機將面值100元的紙幣兌換成5元硬幣，但投入紙幣後僅獲得1枚5元硬幣，且沒有發憑據。投訴人要求退還現金被拒，並回應以遊戲局數作補償，認為兌幣機內硬幣不足是商戶管理問題，理應退還現金而非他不感興趣的遊玩局數捆綁，有強迫消費之嫌。

商戶解釋，硬幣兌換涉及營運成本，例如銀行手續費，因此「回局」(以遊戲局數補償)安排，是為了防止硬幣兌幣機被人濫用，加上相關的條款及細則已明確標示於兌幣機上，因此重申不會退還現金予投訴人。消委會已建議投訴人可考慮透過其他民事途徑作進一步追討。

黃鳳嫺指部分玩法

或觸犯《賭博條例》

消委會總幹事黃鳳嫺表示，處理夾公仔機相關的投訴並不容易，只得一半個案成功處理，因大多時候未必聯絡到負責人或台主；建議「少玩怡情」；由於玩夾公仔機難以獲得收據，如有必要可拍攝投幣遊玩的過程，以作消費爭議的憑據。

黃鳳嫺又提到，過往營運夾公仔機需要向食環署或民政事務署申領牌照，同時規定不可設現金獎、禮品價值不可高於300元，每次夾取收費不可多於5元；可是法庭2022年裁定夾公仔機不符合《公眾娛樂場所條例》中對「娛樂」的定義，因此不用申領牌照亦不受條例規管，認為當局應就最新情況作檢視。

另外，黃鳳嫺又提醒，近年坊間出現全賴運氣的「幸運台」，內藏價值不菲的獎品甚至現金，涉嫌利用機爪以擲骰子的方式從事賭博活動，有機會構成博彩，觸犯《賭博條例》。根據條例，博彩包括碰機會取勝的博彩遊戲或機會結合技巧而取勝的博彩遊戲，消費者亦要留意這類玩法會否犯法。