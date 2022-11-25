芷希求心｜4個月大BB女心衰竭命危 急需換心續命

兒童醫院服務主管（心臟科）倫建成指，芷希雖然已接受心臟手術但病情無大改善，現時仍要使用強心藥及呼吸機，接受心臟移植是目前治療的較佳選項。倫建成指，芷希的血型為O型，但因為她只有4個月大，故可以接受任何血型的心臟捐贈，但捐贈者需要是體重4.5至13公斤。他形容芷希病情穩定時，是一個很「cute、很活潑」的BB女。

芷希媽媽黎太表示，女兒出生時已有心臟問題，其後病情轉趨嚴重。今年9月，出現食慾不振、肚瀉、呼吸困難等問題前往伊利沙伯醫院急症室求診，過程中一度出現休克等問題，同日轉送香港兒童醫院兒童深切治療部，檢查發現女嬰的血壓、心跳都出現問題，確診為「擴張性心肌病」，並出現急性心臟衰竭。當時通過藥物治療情況逐步穩定並出院。但10日後情況再度轉差，再次緊急入住香港兒童醫院，並一直於兒童深切治療部留醫至今。芷希媽媽指當時女兒肚瀉，突然暈倒要立即送院，「原來佢個心真係好脆弱，便便完都可以collapse（昏迷）。」芷希送院後曾做心臟手術，但情況一直沒有好轉，有一次更在使用強心藥及呼吸機的情況下再次心臟停頓，使芷希媽媽感到心碎。她表示，現時心臟移植是唯一的希望，希望有心人可以捐贈屍心予芷希，讓她的生命延續下去，她心知捐贈並不容易，但仍希望女兒能遇到奇蹟。

倫建成表示，兒童心臟移植手術過往一直不多，但現時醫院有協助剛出世的嬰兒做手術，所以手術並不是最困難之處，最困難的是尋找器官。他又指，芷希現時每一刻都有可能出現嚴重的併發症故手術愈早做愈好，如一旦成功進行手術，五年存活率可達八成以上，而十年存活率亦達81%。

芷希媽媽現時每日都與芷希視像對話，會直播外面的公園、天空及花花草草給芷希看，當看到女兒最喜歡的天空和樹木微笑時，均感到十分心痛，「因為佢身體係插滿哂喉管。我知道佢唔係一個咁易放棄嘅BB，只要佢唔放棄，我哋都唔會放棄。」

移植屍心要求︰