苦主不接受球星「備戰」離開說法 皇馬球迷會會員促全數退款

香港大球場上周上演「LEGENDS ASSEMBLE傳奇球星表演賽系列——皇家馬德里球星對巴塞隆拿傳奇」表演賽，其賽前見面會被指混亂及貨不對辦，有花近6,900元「特別體驗套票」的球迷最終更未能與球員簽名合照。消委會截至昨下午5時，共接獲19宗相關投訴，最高金額的一宗為近1.4萬元，合計涉及金額接近13.9萬元。

有份購買「特別體驗套票」的球迷會會員黃先生在一個電台節目稱，當日乘大會專車於見面會開始前半小時抵達，同場另有一批非會員排隊，球迷會決定先讓對方入場。他續說，會員進場後每張枱有兩名球星，但現場職員稱要趕交場予另一球隊，最終只能逗留約20分鐘，並在職員不斷催促球迷下，僅能站在兩名球星身後拍照，而未能一對一合照和索取簽名。