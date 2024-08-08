英仙座流星雨 8.12高峰期 太空館︰或每小時見逾10顆流星

追「星」族留意，下周一(12日)晚請預留時間。太空館指，今年英仙座流星雨的活躍期為7月17日至8月24日，高峰期為8月12日。高峰期間，天頂每小時出現率可達到100。市民可選擇在視野廣闊及光害較少的地點觀測，更有機會在1小時內看到超過10顆流星。太空館當晚亦會直播是次流星雨現象。

太空館指，英仙座流星雨來自其母體彗星109P/斯威夫特－塔特爾。彗星在太陽系穿梭時會留下的大量碎片，當地球在太空中經過碎片群時，大量碎片會一同落入地球的大氣層，形成流星雨。由於這些碎片源頭相同，所有流星都會從同一位置輻射而出，這位置便是輻射點。當輻射點位於英仙座時，這流星雨稱為英仙座流星雨。太空館指，今年英仙座流星雨的高峰期為8月12日，輻射點會在晚上約10時從東北方升起，隨著輻射點位置升高，流星的數量亦會增加；當晚為農曆初九，月球於晚上約11時半下山，建議於晚上11時至翌日凌晨5時觀測，在香港的偏遠郊區，高峰期每小時有機會出現超過10顆流星。