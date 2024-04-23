英勇殉職消防邱耀文 家屬獲發600萬經濟援助金

政府今日（23日）宣布根據「向捨身救人者家屬提供經濟援助計劃」，發放600萬元予英勇殉職的消防員邱耀文的家屬。邱耀文於今年1月19日在大嶼山竹篙灣一宗交通意外中執行拯救任務時，為搜救一名被困的女司機而不幸殉職。



負責批核申請的「向捨身救人者家屬提供經濟援助委員會」主席勞工及福利局局長孫玉菡讚揚邱耀文的英勇行為：「邱耀文明知此任務可帶來的各種危險，仍盡忠職守，竭力搜救車內被困人士，展現無私的精神，值得我們致以最崇高的敬意。我們為失去如此優秀和盡忠職守的公務人員深感哀痛。發放援助金是要肯定邱耀文非凡的英勇行為和專業精神。我們希望這筆款項能為他的家屬提供一點幫助。」



「向捨身救人者家屬提供經濟援助計劃」於2002年1月成立，旨在發放經濟援助予捨身拯救或保護他人者的家屬。計劃下每個獲批核個案的援助金額按身故者的年齡和正常退休年齡，以及香港當時的每月就業入息中位數計算。現時援助的最低和最高金額分別為600萬元和1,200萬元。