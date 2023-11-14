英國國家美術館52幅經典畫作運抵香港故宮 本月22日亮相 (多圖‧先睹為快)

香港故宮文化博物館與英國國家美術館團隊 共同檢查及安裝畫作。(香港故宮提供)

香港故宮文化博物館宣布，將於本月22日呈獻的特別展覽──「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」(「英國國家美術館珍藏展」)52件世界藝術名作已運抵香港。香港故宮文化博物館及英國國家美術館團隊，已為此藝術作品進行狀況檢查及安裝。展覽設於館展廳九，展期至明年年4月11日。成人門票票價為港幣150元，特惠門票為港幣75元。持「英國國家美術館珍藏展」特別展覽門票的訪客可參觀展廳1至展廳7的專題展覽。

率先亮相的八幅經典名作包括文森 · 梵高(1853–1890年)的《長草地與蝴蝶》；以及展覽「宗教藝術」單元的多幅重點畫作──桑德羅．波提切利(約1445–1510年)的《聖芝諾比烏斯的三個奇蹟》；拉斐爾的《聖母子與施洗者約翰》(加瓦聖母)；昆廷．馬西斯(1465 或 1466–1530年)的《寶座上的聖母子和四位天使》；桑索菲萊托的《祈禱的聖母》；圭多．雷尼的《抹大拉的瑪利亞》；喬瓦尼．貝利尼的《聖母子》，以及安東尼羅．達．梅西納的《書房中的聖哲羅姆》。