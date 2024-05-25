英國安法控3人｜伏屍公園被告完成驗屍　英國警方稱死因無可疑

英國警方本月起訴特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪及另外2人，指控他們涉嫌協助香港情報部門，違反英國國家安全法。其中1名被告、37歲白人男子Matthew Trickett星期日(19日)伏屍公園。英國警方表示，驗屍後確認他的死因無可疑。
案件在當地星期五再度提堂，中國駐英國大使館發言人批評英方不斷以所謂國家安全為由羅織罪名、編造案件，肆意污名化中國，甚至任意抓捕和起訴在英的中國公民，干擾香港駐倫敦經貿辦正常運作，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。
強烈敦促英方立即糾正錯誤做法
發言人說，英方的虛假指控和惡劣行徑是褻瀆法治精神，以國家安全為名行政治操弄之實，嚴重侵犯在英中國公民的合法權益，嚴重損害中英關係，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，也嚴重損害英國自身形象。中方強烈敦促英方立即糾正錯誤做法，切實保障在英中國公民合法權益，保障香港駐倫敦經貿辦正常履職。中方將採取有力措施，堅定維護海外中國公民和機構正當合法權益。
外交部駐港公發言人指出英方為被通緝的外逃「反中亂港」分子「撐腰張目」，外交部駐港公署對此表示強烈不滿及堅決反對。發言人指出，香港是中國的香港，中方堅決反對任何外部勢力以任何方式插手香港事務、干預中國內政；強烈敦促英方立即停止反華政治操弄，停止自導自演的政治鬧劇，切實保障在英中國公民合法權益，保障香港駐倫敦經貿辦正常履職。如果英方一意孤行，中方將採取有力措施堅決應對。