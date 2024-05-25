英國安法控3人｜伏屍公園被告完成驗屍　英國警方稱死因無可疑

英國警方本月起訴特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪及另外2人，指控他們涉嫌協助香港情報部門，違反英國國家安全法。其中1名被告、37歲白人男子Matthew Trickett星期日(19日)伏屍公園。英國警方表示，驗屍後確認他的死因無可疑。

案件在當地星期五再度提堂，中國駐英國大使館發言人批評英方不斷以所謂國家安全為由羅織罪名、編造案件，肆意污名化中國，甚至任意抓捕和起訴在英的中國公民，干擾香港駐倫敦經貿辦正常運作，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。