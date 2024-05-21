英國安法控3人｜據報袁松彪自行聘請律師 非由港府協助提供

英國警方本月起訴3人，指控他們涉嫌協助香港情報部門，違反英國國安法，3人在西敏寺地方法院提堂後獲准保釋，其中一名63歲被告是特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國當時表示，港府可為被控僱員提供可行協助，例如協助介紹當地有經驗的律師。《明報》「聞風筆動」專欄今日(21日)引消息指，袁松彪提堂時的律師是由他本人聘請，而非由港府或經貿辦協助提供。
報道引政府中人指，若經貿辦向袁提供法律協助，外界或會演繹為他被起訴與經貿辦工作有關，但英方至今未提出此指控，事件真相如何要待法庭審理時披露的證據才可下定論。提堂當日，經貿辦副處長黃凱鈴、助理處長胡文匡均有現身法庭。
9.5萬鎊酬金或屬外聘保安 保護訪英官員
根據法庭文件，袁通過經貿辦名下的銀行帳戶向兩名私家保安公司人員合共提供9.5萬鎊酬金。報道引政府中人分析指，近年港府高層官員到訪倫敦常受到滋擾，經貿辦編制沒足夠保安力量保護，因此向兩名私家保安公司人員提供的9.5萬英鎊可能是用作外聘保安人員。
質疑英方將「擅闖民宅案」混為一談
至於擅闖民宅事件，該官府中人認為完全「無厘頭」，因為涉事民宅只涉民事商業糾紛，與經貿辦工作無關，質疑英方將不同案件混為一談。對於被告被指為外國情報機構監視羅冠聰等人，該官府中人認為要待案件開庭後才更清楚真相。案中另外有8人曾被捕但未被控，據報不包括其他經貿辦人員，但與案中關係暫時未明。
保安局前局長、行政會議召集人葉劉淑儀早前指經貿辦性質已改變，會留意流亡港人在當地舉辦的活動，又指現有「仇華」的議員及香港流亡者在英國「搞事」，包括提出針對香港的議案，經貿辦一定要留意，「所謂搜集情報，就是留意這些發展」，認為各國駐港領事館都正做同類工作。