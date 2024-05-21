英國安法控3人｜據報袁松彪自行聘請律師 非由港府協助提供

英國警方起訴3人，指控他們涉嫌協助香港情報部門，違反英國國安法，3人在西敏寺地方法院提堂後獲准保釋，其中一名63歲被告是特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪(路透社資料圖片)

英國警方本月起訴3人，指控他們涉嫌協助香港情報部門，違反英國國安法，3人在西敏寺地方法院提堂後獲准保釋，其中一名63歲被告是特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國當時表示，港府可為被控僱員提供可行協助，例如協助介紹當地有經驗的律師。《明報》「聞風筆動」專欄今日(21日)引消息指，袁松彪提堂時的律師是由他本人聘請，而非由港府或經貿辦協助提供。

報道引政府中人指，若經貿辦向袁提供法律協助，外界或會演繹為他被起訴與經貿辦工作有關，但英方至今未提出此指控，事件真相如何要待法庭審理時披露的證據才可下定論。提堂當日，經貿辦副處長黃凱鈴、助理處長胡文匡均有現身法庭。