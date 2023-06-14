英國寄宿學校襲擊案港生仍昏迷未醒　案件暫定12月開審

英國西南部寄宿學校上周五發生校園襲擊案。當地一名16歲學生，涉嫌持武器襲擊校內兩名學生及一名學教職員，其中一名學生重傷危殆。其中一名受害者為香港男生，現仍昏迷未醒。該名16歲兇徒被控兩項「企圖謀殺」罪以及一項「故意造成嚴重身體傷害」罪，周二(13日)再度應訊，法官暫定案件於12月開審。
受害港生至今仍昏迷
據英國廣播公司《BBC》報道，警方於上周五凌晨一時接報，指英國西南部Tiverton市的寄宿學校Blundell's School，有人用武器襲擊他人。警方接報到場後，已拘捕涉案16歲學生並已尋獲武器， 並派出了多部救護車及應變小組將三名傷者送院治療。 三名傷者中有一人危殆、一人穩定，目前事件仍在調查，方向包括行兇學生動機。
有自稱為該受害香港男學生家長，及後在移英港人群組發文，談及兒子得到全英國5大腦科醫生之一為他做手術，惟至今一直昏迷，求大家集氣。該家長又指，學校有意隱瞞事件，又指原本有同學願意說出事發經過，惟最後卻表示記不起。
入境處接獲家屬求助
不過《BBC》引述該校校長Bart Wielenga向家長致函稱，相信今次是個別事件，宿舍附近將會有警察駐守一段時間。學校正與警方密切合作，並敦促父母不要參與猜測，又或在社交媒體上發文。該自稱受害男學生家長的貼文已刪除。
涉事的Blundell's School位於英國西南部Tiverton，擁有超過400年歷史，提供日校及寄宿學校，宿生每學年費用為41,325英鎊（約40.7萬港元）。
入境處回覆傳媒查詢表示，就一名港人於英國留學遇襲一事，入境處在接獲家屬求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館跟進事件，並已按家屬意願提供適切意見及可行的協助。發言人又稱，會繼續與當事人家屬、公署及大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。