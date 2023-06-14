英國寄宿學校襲擊案港生仍昏迷未醒　案件暫定12月開審

英國西南部寄宿學校上周五發生校園襲擊案。當地一名16歲學生，涉嫌持武器襲擊校內兩名學生及一名學教職員，其中一名學生重傷危殆。其中一名受害者為香港男生，現仍昏迷未醒。該名16歲兇徒被控兩項「企圖謀殺」罪以及一項「故意造成嚴重身體傷害」罪，周二(13日)再度應訊，法官暫定案件於12月開審。

受害港生至今仍昏迷

據英國廣播公司《BBC》報道，警方於上周五凌晨一時接報，指英國西南部Tiverton市的寄宿學校Blundell's School，有人用武器襲擊他人。警方接報到場後，已拘捕涉案16歲學生並已尋獲武器， 並派出了多部救護車及應變小組將三名傷者送院治療。 三名傷者中有一人危殆、一人穩定，目前事件仍在調查，方向包括行兇學生動機。

有自稱為該受害香港男學生家長，及後在移英港人群組發文，談及兒子得到全英國5大腦科醫生之一為他做手術，惟至今一直昏迷，求大家集氣。該家長又指，學校有意隱瞞事件，又指原本有同學願意說出事發經過，惟最後卻表示記不起。