英國發表香港半年報告　特區政府及外交部駐港公署強烈譴責

英國政府發表香港半年報告，英國外相卡梅倫在序言批評，北京在港實施《港區國安法》，是違反《中英聯合聲明》，在國安法下，政治反對聲音已幾乎全被消除，異見成為刑事罪行，公民社會亦被邊緣化；又指香港政府以消除「軟對抗」之名，針對在支持香港和中國政府立場上出現微小偏差的人。
卡梅倫指，香港警方在去年下半年，向13名居於海外人士發出拘捕令，當中很多人現居英國。他指，《港區國安法》在英國並無效力，英國與香港或中國無有效的引渡協議，他並向在英國的香港社群作保證，指他們在英國是安全的，強調英方不會容忍任何外國勢力企圖恐嚇、騷擾或傷害英國境內人士。卡梅倫又提到，《維護國家安全條例》上月起生效，他指，條例匆忙通過立法程序，很可能不符合國際人權法律，亦對香港市民行使權利和自由產生負面影響。卡梅倫重申英方希望香港當局尊重《基本法》賦予的權利和自由，維護高度自治，並按照國際承諾和法律義務行事，並再次呼籲港府釋放「英國公民」黎智英，並敦促北京撤回《港區國安法》。
特區政府：英國重施故技 罔顧事實
特區政府聲明重申，《中英聯合聲明》沒有賦予英國干預回歸後香港事務的權利，英國對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。英國重施故技，罔顧事實，對香港各方面情況發表以政治凌駕法治、顛倒黑白的謬論，公然干涉屬中國內政的香港事務，妄圖破壞香港繁榮穩定，注定徒勞無功。
外交部駐港公署促英方尊重香港由治及興客觀事實
外交部駐港公署亦強烈譴責英國報告，批評是老調重彈，攻擊抹黑「一國兩制」，惡意詆毀香港國安法、《維護國家安全條例》和新選舉制度，粗暴干涉特區司法和法治。中方敦促英方尊重香港由治及興的客觀事實，盡早放下殖民傲慢和霸道思維，停止插手干預香港事務和中國內政，亦奉勸英方從殖民舊夢中徹底清醒過來，認清英國在香港既無主權、又無治權、更無監督權的現實。
中國駐英國使館發言人表示，英方報告罔顧事實，顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向英方提出嚴正交涉；並敦促英方尊重香港已回歸中國的現實，尊重中國主權，尊重香港法治，停止發表有關報告，停止以任何方式干預香港事務，停止包庇罪犯、豢養亂港分子的卑劣行徑。