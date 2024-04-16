英國發表香港半年報告　特區政府及外交部駐港公署強烈譴責

英國政府發表香港半年報告，英國外相卡梅倫在序言批評，北京在港實施《港區國安法》，是違反《中英聯合聲明》，在國安法下，政治反對聲音已幾乎全被消除，異見成為刑事罪行，公民社會亦被邊緣化；又指香港政府以消除「軟對抗」之名，針對在支持香港和中國政府立場上出現微小偏差的人。

卡梅倫指，香港警方在去年下半年，向13名居於海外人士發出拘捕令，當中很多人現居英國。他指，《港區國安法》在英國並無效力，英國與香港或中國無有效的引渡協議，他並向在英國的香港社群作保證，指他們在英國是安全的，強調英方不會容忍任何外國勢力企圖恐嚇、騷擾或傷害英國境內人士。卡梅倫又提到，《維護國家安全條例》上月起生效，他指，條例匆忙通過立法程序，很可能不符合國際人權法律，亦對香港市民行使權利和自由產生負面影響。卡梅倫重申英方希望香港當局尊重《基本法》賦予的權利和自由，維護高度自治，並按照國際承諾和法律義務行事，並再次呼籲港府釋放「英國公民」黎智英，並敦促北京撤回《港區國安法》。