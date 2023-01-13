英國發表《香港半年報告書》　特區政府及外交部駐港公署促停干預

英國政府向國會提交《香港半年報告書》，外相祁湛明在報告批評，香港自治程度下降，國安法的寒蟬效應滲透到社會所有方面。北京和香港當局正在多方面、有系統地侵蝕自由、新聞和集會等自由，收緊對普通港人生活的限制 ，個人和公民社會正在自我審查，大部分獨立新聞媒體被迫關閉。香港特區政府亦發聲明，強烈反對《香港半年報告》，促請英國遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉香港特區事務。外交部駐港特派員公署亦表示強烈譴責，指報告不分是非、顛倒黑白。中國駐英國大使館向英方提出嚴正交涉。

最新一期的香港半年報告，涵蓋去年1月至6月香港的情況，包括行政長官選舉、網媒《眾新聞》停運，以及612 人道支援基金5名信托人被捕等事件。報告指，在新選舉制度下，行政長官選舉只有一名參選人，反映香港的政治多元持續下跌，人權組織「香港觀察」被港府要求關閉網站等事件，亦顯示香港的自由進一步收緊。 祁湛明強調香港保持獨特性符合中國利益 祁湛明提到，英方將盡可能在更廣泛關係中，與行政長官李家超進行建設性合作，但強調會對港府的行動作出自身判斷。英方呼籲李家超，尊重香港權利和自由，維護法治，強調香港保持獨特性符合中國利益。報告亦歡迎李家超正採取措施，令香港向國際旅客重開，並消除商界對防疫限制的擔憂。報告再次批評，北京為了加強控制香港，犧牲香港的權利和自由，削弱高度自治，中方正破壞25年前向香港承諾的生活方式。





特區政府：報告對香港惡意詆毀和政治攻擊 香港特區政府發聲明，強烈反對《香港半年報告》，促請英國遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉香港特區事務。聲明批評英國發表的所謂香港半年報告是對香港惡意詆毀和政治攻擊。香港特區一向依照《基本法》積極與世界不同國家和地區保持廣泛聯繫和促進合作，但前題是對方必須尊重一國兩制原則，不得抹黑或詆毁一國兩制的成功實踐，不得干預香港特區內部事務。 特區政府強烈反對有關報告對2022年行政長官選舉的失實指控，強調完善的選舉制度為全面落實「愛國者治港」原則提供了法律保障，充分彰顯了新選舉制度的廣泛代表性和均衡參與性。特區政府又強調，《港區國安法》實施後，香港市民繼續依法享有《基本法》下的合法權利和自由，但有關權利和自由並非絕對，而維護國家安全是所有香港居民的共同義務。在香港特區的任何機構、組織和個人都應當遵守港區國安法和香港有關維護國家安全的其他法律。