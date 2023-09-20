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2023-09-20 09:27:00

英國發表《香港半年報告》　特區政府及及外交部駐港公署批評顛倒是非黑白

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英國發表《香港半年報告》，特區政府及中國駐英使館批評顛倒是非黑白。(網上圖片)

英國發表《香港半年報告》，特區政府及中國駐英使館批評顛倒是非黑白。(網上圖片)

英國政府發表香港半年報告，批評中方未有履行《中英聯合聲明》的承諾，以國家安全去限制及控制《中英聯合聲明》及《基本法》賦予的很多權利及自由，將《港區國安法》適用範圍擴展到國家安全問題外。特區政府表示強烈不滿及堅決反對，強調報告言論失實抹黑。

特區政府：立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。(資料圖片)

特區政府：立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。(資料圖片)

外長祁湛明在《香港半年報告》中序言批評，中國仍然持續未有履行《中英聯合聲明》所作的承諾，包括以國家安全為幌子，限制及控制《中英聯合聲明》及《基本法》賦予的很多權利及自由，將《港區國安法》適用範圍擴展到國家安全問題外，包括透過法律途徑打壓反修例歌曲《願榮光歸香港》，而最大宗的民主派初選案審訊接近尾聲，至今根據國安法受審的人，全部都被判有罪。祁湛明指出，智英案進一步延後審訊，對他的起訴高度政治化，敦促港府維護法治，遵守國際準則及標準。對於港府7月初懸紅通緝8名在外港人，祁湛明強調不容忍任何威嚇及壓制英國人民的企圖，將為成為港府目標的人挺身而出。他又指，香港區議會選舉改制，直選議席由452席大減至88席，令香港距離普選又遠了一步。

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特區政府：立即停止干涉純屬中國內政的香港事務

特區政府發言人批評英方通過所謂半年報告，就香港事務顛倒是非、說三道四，以政治凌駕依法施政的技倆早已昭然若揭。強調港區是中國不可分離的部分，再次強烈敦促英方認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。發言人反駁報告對重塑區議會的錯誤理解，指為杜絕區議會的亂象，重塑區議會有必要性和迫切性。發言人又表示，強烈不滿英國對《香港國安法》實施讓香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況熟視無睹。又指出英國最近通過《國家安全法案》，訂立現代間諜罪行、外國干預罪等具有域外效力的罪行，認為英國也維護自身國家安全，無權亦無資格詆毀中央和香港為維護國家安全而採取的措施。

外交部駐港公署：老調重彈抹黑中央。(資料圖片)

外交部駐港公署：老調重彈抹黑中央。(資料圖片)

外交部駐港公署：老調重彈抹黑中央

外交部駐港特派員公署發言人亦批評報告是老調重彈，抹黑中央政府對港政策及特區施政，顛倒黑白詆毀香港民主、自由、人權、法治，重申英方對回歸後的香港無主權、治權及監督權，促請英國順應歷史大勢，停止插手干預香港事務及中國內政。英方炮制再多「誣告書」也動搖不了中方堅定維護「一國兩制」和國家安全的決心。

中國駐英使館發言人回應指，英方報告罔顧事實，顛倒黑白，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿、堅決反對，再次敦促英方尊重香港已回歸中國的現實，摒棄殖民心態，停止發表相關報告，停止以任何藉口插手干預香港事務，重申《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方在香港回歸後對香港承擔任何責任。

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