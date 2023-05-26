英國發表《香港半年報告》　特區政府及外交部駐港公署強烈不滿和堅決反對

英國政府發表新一份《香港半年報告書》，呼籲廢除《港區國安法》，並關注改革區議會選舉。特區政府及外交部駐港公署表示強烈不滿和堅決反對，敦促英國遵從國際法和國際關係基本準則，停止干涉香港事務。

特區政府強烈反駁英國發表的所謂香港半年報告中對「一國兩制」成功實踐下的香港的惡意詆毀和政治攻擊，並表示強烈不滿和堅決反對。發言人說，任何背景人士，只要符合愛國者的要求和具體標準，都可以依法參加選舉，並在成功獲選後進入特區管治架構，為香港市民服務；又強調港區國安法確實達到預定效果，並迅速和有效地恢復穩定和安全。特區政府再次強烈敦促英國遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

外交部駐港公署對英國政府再次發表所謂的香港問題半年報告表示強烈不滿和堅決反對。發言人指，港區國安法和特區新選舉制度成功堵住香港維護國家安全和選舉制度漏洞，香港局勢實現由亂到治、由治及興的重大轉折。香港居民依法享有的言論、新聞、結社等權利自由在更加安全的環境中得到更好保障。發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中方敦促英方及早認清現實、順應大勢，不要再沉溺於昔日的殖民舊夢，立即停止插手和干預香港事務。