英基幼稚園前行政主任涉收賄90萬助取錄 11人遭廉署起訴

廉政公署今日（8日）落案起訴英基ESF國際幼稚園一名前行政主任，涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬元，以助其子女獲該幼稚園幼兒班取錄，有家長當場拒絕，10名家長則因涉嫌提供賄款被控。廉署接獲貪污投訴後展開調查，落案起訴11名被告，涉及共14項罪名，各被告已獲廉署准予保釋，案件星期五在沙田裁判法院提訊，以待案件轉介區域法院審理。

52歲被告林珍妮，案發時任職英基烏溪沙幼稚園行政主任，被控13項罪名，包括8項串謀使代理人接受利益、4項代理人接受利益及1項代理人索取利益罪。案件涉及共13名學童，分別申請在2019至20年度起的三個學年，入讀英基烏溪沙幼稚園幼兒班，每個學位涉及賄款由2萬至10萬元不等，10名被起訴的家長，年齡介乎34歲至44歲，來自8個家庭。

廉署指出，案件涉及共13名學童，分別申請於2019╱20至2021╱22三個學年入讀英基國際幼稚園(烏溪沙)(英基烏溪沙幼稚園)的幼兒班，每個學位涉及賄款2萬元至10萬元不等。10名被落案起訴的家長來自8個家庭。

廉署提醒家長 如被索賄 應立即舉報

廉署亦提醒家長，切勿以行賄方式換取子女入學機會。家長為子女辦理入學申請時如被索賄，應立即拒絕並向廉署舉報。如家長對學校職員提出的收費要求有懷疑，應主動向學校管理層核實。英基在廉署調查案件期間提供全面協助。