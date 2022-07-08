英基7屬校誕36狀元 女狀元赴英讀法律冀助人

中學文憑試本月20日放榜，而國際文憑大學預科課程(IBDP)則日前率先揭曉，英基學校協會7間屬校有 36名IB「狀元」。「狀元」之一的羅衍晴計劃到英國劍橋大學修讀法律，希望用法律幫助別人。對於近年香港經常提到的「法治已死」說法，她指該說法較極端，明白或有人對法治失去信心，但認為只要仍有聲音盼社會及制度有改變，香港未來仍有希望。至於未來會否回港發展，要視乎成績及兩地執業要求等再考慮。

羅衍晴表示，想到英國讀書為增加見識，認為做人絕不能做「井底之蛙」。她又表示，不少人或認為法律「硬繃繃」無變化，只係作有罪或無罪判決，她卻認為法律常須配合新科技出現而改變，判刑亦有緩刑等，法律並不是一成不變或非黑即白。對有部分人指香港「法治已死」，她指，不同地方的法律均有很多難處及灰色地帶，並無一套法律是完美，每一個地方的法律均有其缺陷。就學習心得上，她指疫情下上網課很講求自律及專心，平衡學習與休息時間很重要，否則在面對公開試時，很易壓力爆煲。

興趣為先赴英攻讀獸醫

另一位「狀元」Lia Gaeul Kim，從小就非常喜歡小動物，經常會參與獸醫診所義工，長大後亦發現自己對科學方面感到興趣，於是立志「以興趣為工作」並想成為一名獸醫，未來將到英國皇家獸醫學院就讀獸醫學。她指出，成為「狀元」的的關鍵在於選科時要跟隨興趣，對該科目充滿熱情往往促使學生在繁重的學習過程中堅持下來。

Lia提到，IB考生除了需要應付實體考試之外，亦要完成4,000字拓展論文(EE)及知識理論(TOK)部分，論文因需介紹主題並使讀者理解研究問題的重要性，論文批改方式較為主觀，往往需要花很長的時間完成。Lia指，並沒有就此被壓力壓垮，每當想放棄之際Lia都會想起自己最喜歡的小動物；笑稱這樣有助減低壓力。Lia又指，與朋友相約一起操練試題亦是她學習的動力，大家互相支撐令她感到在就讀IB的路上並不孤單。

近年環境挑戰大 考生展韌性

IBDP前日(6日)放榜，今年本港有2,213名考生，當中93人考獲滿分45分，成為IB「狀元」，佔全球約15%。其中英基學校協會7間屬校有36位同學獲得滿分45分，62位獲得44分成為「榜眼」。英基行政總裁葛琳表示，欣喜見到今屆同學的斐然成就，又稱儘管過去幾年的環境充滿挑戰，但同學們在各方面依然表現出色，不僅表現了其卓越的能力，亦展示了韌性和堅毅精神。