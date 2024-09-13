英發表《香港半年報告》 港府批對各方面失實抹黑

特區政府強烈不滿英國發表的香港半年報告中，對香港特區各方面情況失實的言論和污衊抹黑，表示強烈譴責，必須嚴厲直斥其非。

特區政府強烈譴責和反對英國通過報告就香港事務說長道短

發言人說，特區政府強烈譴責和反對英國通過所謂半年報告就香港事務說長道短，肆意以政治凌駕法治，《中英聯合聲明》沒有賦予英國干預回歸後香港事務的權利。

發言人又說，特區政府強烈反對英國所謂報告中針對香港特區維護國家安全相關法律的無稽和失實內容。對《香港國安法》的實施能夠讓市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況，完全置若罔聞，維護國家安全是所有主權國家的固有權利。自《香港國安法》頒布實施，已填補特區維護國家安全法律制度和執行機制的缺口。