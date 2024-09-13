英發表《香港半年報告》 港府批對各方面失實抹黑

特區政府強烈不滿英國發表的香港半年報告中，對香港特區各方面情況失實的言論和污衊抹黑，表示強烈譴責，必須嚴厲直斥其非。
特區政府強烈譴責和反對英國通過報告就香港事務說長道短
發言人說，特區政府強烈譴責和反對英國通過所謂半年報告就香港事務說長道短，肆意以政治凌駕法治，《中英聯合聲明》沒有賦予英國干預回歸後香港事務的權利。
發言人又說，特區政府強烈反對英國所謂報告中針對香港特區維護國家安全相關法律的無稽和失實內容。對《香港國安法》的實施能夠讓市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況，完全置若罔聞，維護國家安全是所有主權國家的固有權利。自《香港國安法》頒布實施，已填補特區維護國家安全法律制度和執行機制的缺口。
發言人強調，香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，對非法及不當行為採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關，又重申，特區政府堅定維護香港市民受法律保障的權利和自由。特區政府維護獨立的司法權，全力支持司法機構依法獨立行使審判權，維護司法公正和法治精神。發言人又指出，自《香港國安法》和《維護國家安全條例》實施以來，本港的傳媒環境蓬勃依然。
發言人重申，學術自由是香港推崇的重要社會價值，亦是香港高等教育界賴以成功的基石。學校有責任提供安全有序的校園環境和氛圍，國民教育一直是香港中小學及幼稚園課程重要部分，而本港學者和專上院校繼續與境外和校外合作夥伴，進行正常交流活動。
英國發表的香港半年報告，當中提及1984年簽署的中英聯合聲明所闡明的承諾持續不被遵循，與提及黎智英案等。
原文刊登於 香港電台