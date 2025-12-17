英皇道交通黑點 女子帶小孩路中央推四輪車 電單車手斥「Very Bad」

有電單車駕駛者目擊炮台山一名女子站在英皇道路中間十字路口扶住騎四輪車的小孩慢慢前行，小孩不肯向前，女子於轉燈前急忙連人帶車抱起走往路壆邊(Threads影片截圖)

社交平台流傳影片，有電單車駕駛者目擊炮台山一名女子帶小孩過馬路時沒使用斑馬線，女子站在英皇道路中間十字路口的著名「交通黑點」，扶住騎四輪車的小孩慢慢前行，惟因小孩不肯向前，女子於轉燈前急忙連人帶車抱起走往路壆邊，情況驚險，拍片駕駛者斥「Very Bad」。

交通燈轉綠前 急忙帶車抱小孩

社交平台有網民在Threads上發布影片，當時有不少車輛正等紅燈，一名女子在英皇道與炮台山道交界、新時代廣場對開的十字路口推住小孩及四輪車過馬路，二人未有使用斑馬線或行人過路處。後來女子見小孩不肯前行，英皇道西行的行車燈號即將轉綠之際，急忙連人帶車抱起小孩，跑到接近炮台山道往寶馬山方向的路壆邊，電單車手行車時，直斥女子「Very bad，小心呀」，影片至此結束。

不少網民批評女子行為、「痴X線」、「點樣可以比個B玩到馬路中心」、「個個唔係過馬路位喎」、「再前20米就有斑馬線啊」、「好牙煙喎」、「這個位置都發生了很多次嚴重交通意外喎」、「嘩！仲要呢條路出過好多事！佢竟然當真車咁玩」、「玩車到實戰出馬路」。